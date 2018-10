Ronaldo | nuove carte sul presunto stupro di Kathryn Mayorga E lui reagisce su Twitter

Il presunto stupro di Ronaldo - le nuove accuse : «Avrebbe ricevuto rifiuti dalla donna» Lui : aspetto esito indagini : Non si placa il clamore sul presunto stupro del campione della modella americana. Il tabloid ha pubblicato anche un video che li riprende insieme in quella serata

Hugo - fratello di Ronaldo : “Affascinato da nuove sfide. Alla Juve per scrivere la storia” : Hugo, fratello DI Ronaldo- Hugo Aveiro, fratello di Cristiano Ronaldo, ha rilasciato un’intervista sulle pagine della “Gazzetta dello Sport”, dove ha spiegato la scelta bianconera di CR7. Una nuova sfida e voglia di abbattere nuovi record. “Alla Juve PER scrivere LA STORIA” Il fratello del fenomeno portoghese ha così affermato: “E’ venuto in Italia per […] L'articolo Hugo, fratello di Ronaldo: ...