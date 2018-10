Roma | Pellegrini sforna magie | Under fa cose turche

Roma - Perrotta si rivede in Pellegrini : 'Ha l'inserimento nel sangue' : Roma - Non c'è Roma senza fantasia dietro le punte. Lo dice la storia. È nel DNA di questa squadra esaltare il proprio gioco con un giocatore che crea pericoli tra le linee. Che sia un numero 10 alla ...

Roma - Pellegrini non sta nella pelle : “non ho dormito stanotte - fantastico segnare nel derby” : Il giocatore giallorosso ha parlato dopo il derby vinto dalla Roma contro la Lazio, svelando di non aver dormito stanotte “Non ho dormito questa notte, è stato fantastico fare gol e vincere in un momento in cui serviva alla squadra“. Il gol di tacco per l’1-0 iniziale, la punizione del gol di Kolarov conquistata e l’assist per il 3-1 di Fazio, a poco meno di 24 ore dal derby della Capitale, Lorenzo pellegrini ...