Roma | Di Francesco ha trovato la formula | col Cska doppia sfida decisiva

Roma - Kluivert : “Sono giovane - devo migliorare tanto. Di Francesco mi aiuta” : La partita dell’Olimpico contro il Viktoria Plzen ha consegnato alla Roma la terza vittoria consecutiva. Dopo la sconfitta contro il Bologna, i giallorossi hanno dato inizio ad un buon periodo, e sembrano non volersi fermare. Uno dei protagonisti della partita di Champions League è stato Justin Kluivert. L’attaccante classe 1999, arrivato dall’Ajax, ha detto la […] L'articolo Roma, Kluivert: “Sono giovane, devo ...

Roma - Di Francesco : "Nel mio 4-3-3 alcuni giocatori non si trovavano..." : Dodici gol in sei giorni, tre vittorie su tre. La Roma ha risposto ai venti di crisi con veemenza. Eusebio Di Francesco non è più sulla graticola, a maggior ragione dopo il 5-0 al Plzen in Champions. "...

Roma-Viktoria Plzen - i convocati di Di Francesco : assenti De Rossi e Pastore : Riparte dall’Olimpico il cammino in Champions League della Roma di Eusebio Di Francesco. Dopo le fondamentali vittorie in campionato contro Frosinone e Lazio, i gialloRossi cercano il riscatto anche nella massima competizione europea dopo la deludente prova del ‘Bernabeu’ contro i campioni in carica del Real Madrid. Di fronte ci sarà il Viktoria Plzen, reduce […] L'articolo Roma-Viktoria Plzen, i convocati di Di ...

Roma - Di Francesco in conferenza Champions : “Dzeko fondamentale” : Roma – Di nuovo tempo di Champions League. Di nuovo tempo di emozioni europee. A Roma c’è fibrillazione per il ritorno nella Capitale della più bella competizione mondiale per club, con i giallorossi che tornano all’Olimpico in Europa dopo il miracolo sfiorato nella semifinale col Liverpool nella passata stagione. Dopo il 3-0 incassato al Bernabeu […] L'articolo Roma, Di Francesco in conferenza Champions: “Dzeko ...

Roma Viktoria Plzen - la conferenza di Di Francesco e Florenzi in diretta live : Archiviato con un successo il derby, la Roma è già pronta alla prossima sfida di Champions League . Alle 21 di domani all' Olimpico arriverà il Viktoria Plzen per la seconda giornata del Girone G, ...