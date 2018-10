Roma | addio a Enrico Gregori giornalista de Il Messaggero | aveva 63 anni

Alisson : “Ho pianto dopo l’addio alla Roma” : Tornerà in Italia domani per affrontare il Napoli in Champions col suo Liverpool e non vede l’ora. Alisson Becker ha lasciato la Roma questa estate per trasferirsi in Inghilterra, e ha ammesso alla Gazzetta che non è stata una scelta per nulla facile: “Lasciare Roma è stato difficile. Ho pianto a lungo, insieme a mia moglie. È giusto essere onesti: io ho fatto una scelta professionale, un passo in avanti per la carriera e la ...

Morto Zanza - il lungo addio al re dei Playboy Romagnoli : “Sarà sepolto vicino a Fellini” : Il saluto di Rimini a Maurizio Zanza, che è stato seppellito nel cimitero monumentale accanto a Federico Fellini e Giulietta Masina. Folla ai funerali del Playboy, tra i presenti anche il sindaco: "Qui ha portato più benessere lui di tanti altri, la città dovrebbe dargli una medaglia".Continua a leggere

?Calcio in lutto - addio a Luigi Agnolin : arbitro mondiale - fu diggì della Roma : Ha arbitrato Maradona e Zico, Falcao e Platini, ha diretto una finale di Coppa dei Campioni e fischiato in due Mondiali (Messico '86 e Italia '90): con Luigi Agnolin, scomparso oggi...

Gandini lascia la Roma / Risoluzione consensuale del contratto - altro addio dopo quello di Franco Baldini : Umberto Gandini e la Roma hanno deciso per la rescissione consensuale del contratto. Il dirigente lascia il club dopo l'addio in settimana di Franco Baldini, cosa accade nella capitale?(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 21:32:00 GMT)

Roma - ufficiale l'addio di Gandini : "Ho vissuto due anni coinvolgenti" : Era nell'aria, ora c'è anche l'ufficiali. Umberto Gandini lascia la Roma. L'ormai ex Amministratore Delegato giallorosso dice addio ai giallorossi dopo due stagioni: "La Roma augura al Dott. Gandini ...

Addio a Zanza - la 23enne racconta l’ultima notte d’amore del re dei playboy Romagnoli : "Stava bene, io mi stavo rivestendo e ad un certo punto ha smesso di respirare, ho chiamato i soccorsi e poi gli ho tenuto la mano", così la 23enne che era con lui ha raccontato gli ultimi minuti di vita di Zanza, il playboy riminese Maurizio Zanfantisi morto nelle scorse ore a 63 anni dopo l'ultima notte d'amore in macchina.Continua a leggere

Roma dice addio alle tradizionali botticelle. Stop alle licenze e dalla strada ai parchi : Ok della commissione Ambiente di Roma Capitale. Manca solo il via libera della commissione Mobilità e all'approvazione dell'Aula. Ai vetturini la possibilità di convertire le licenze in quelle di ...

Roma dice addio alle botticelle : stop alle licenze : Roma dice addio a nuove botticelle: il Campidoglio non darà più licenze per i tradizionali calessi. “E’ un grosso traguardo, una pagina storica, è un segno molto importante sulla tutela animale“, spiega il presidente della commissione comunale all’Ambiente Daniele Diaco che oggi ha dato parere positivo al regolamento sulle botticelle. Il regolamento, che ora dovrà avere il parere della commissione Mobilità e arrivare in ...

Addio a Giorgio Rossi - è morto lo storico massaggiatore della Roma : “nessuno come lui” : È morto Giorgio Rossi, l’87enne ha prestato servizio per 55 anni alla Roma come massaggiatore Aveva 87 anni e per 55 è stato un massaggiatore della Roma. Stiamo parlando di Giorgio Rossi storico personaggio giallorosso morto nella notte. A darne la notizia la stessa Roma su Twitter. “55 anni al servizio dei colori gialloRossi: nessuno come lui. – si legge sui social – L’As Roma piange la scomparsa di Giorgio ...

Milan - Umberto Gandini verso il ritorno : pronto a dare l’addio alla Roma : Umberto Gandini lascerà la Roma per accasarsi nuovamente al Milan, si occuperà dei rapporti con l’UEFA Umberto Gandini è pronto al ritorno al Milan. Il dirigente sta per rescindere il proprio contratto con la Roma per tornare in rossonero. Secondo quanto rivelato dalla ‘rosea’, Gandini si occuperà dei rapporti del club meneghino con l’UEFA, sopratutto in chiave Fair Play finanziario. La trattativa tra Gandini ed il ...

Roma - Monchi addio? C'è una penale se sceglie Real o Barcellona. E l'Inter ci aveva provato... : Secondo il Corriere dello Sport, tuttavia, c'è un'ulteriore penale presente nel contratto se il club in cui dovesse scegliere di andare sia il Real Madrid o il Barcellona. l'Inter CI aveva PROVATO - ...

Roma - Monchi chiude all’addio : “sto bene qui” : Roma, il ds Monchi ha allontanato l’ipotesi d’addio ai giallorossi, nonostante il corteggiamento da parte di un top club come il Barcellona Il ds della Roma Monchi, è stato accostato nelle ultime settimane al Barcellona, in maniera abbastanza insistente. Il dirigente ha voluto rispondere a tali voci: “Al momento, non ho intenzione di ritornare in Spagna perché sto bene dove mi trovo ora. E’ un progetto diverso, nel ...