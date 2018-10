Roma | a San Pietro il primo sit-in delle vittime italiane di pedofilia

Roma - produttori abruzzesi e molisani al villaggio contadino del Circo Massimo : ... del turismo dell'ambiente e della salute, ma non mancheranno spettacoli di animazione e concerti.

Roma - sgomberati trenta immigrati : accampati da tre mesi a San Basilio : sgomberati stamattina circa 30 rifugiati sudanesi accampati da circa 3 mesi in via Scorticabove a San Basilio, nella periferia nord-est, dopo che in luglio era avvenuto lo sgombero di un palazzo lungo ...

Da Jovanotti ad Alessandra Amoroso : tutti i duetti d'autore di Federico Zampaglione nel nuovo disco dei TiRomancino FOTO : tutti gli uomini di Federico. Anzi, tutti gli artisti di Federico. Federico è il leader dei Tiromancino, ovviamente stiamo parlando di Federico Zampaglione . E i suoi 'artitisti' sono i cantanti che ...

Alisson : 'Temiamo il San Paolo - quando ci giocai con la Roma ' : Il portiere più forte del mondo , il secondo più pagato di sempre , 73 milioni; Kepa al Chelsea è costato 80, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli e la serie A alla gazzetta dello sport : La ...

Dieta sana - la chiave del benessere : Melarossa e i suoi esperti al Villaggio Coldiretti di Roma : Dal 5 al 7 ottobre, Melarossa e i suoi esperti tornano protagonisti del Villaggio Coldiretti per parlare di sana alimentazione, Dieta e sport come chiave di salute, benessere e forma fisica. Dopo le tappe di Milano, Napoli, Bari e Torino, stavolta l’evento dedicato al meglio delle produzioni agroalimentari italiane andrà in scena al Circo Massimo di Roma (venerdì e sabato ore 9-23; domenica ore 9-20), che negli 80mila metri quadrati del ...

Roma - Perrotta si rivede in Pellegrini : 'Ha l'inserimento nel sangue' : Roma - Non c'è Roma senza fantasia dietro le punte. Lo dice la storia. È nel DNA di questa squadra esaltare il proprio gioco con un giocatore che crea pericoli tra le linee. Che sia un numero 10 alla ...

Il calciomercato oggi – Juventus e Roma pensano al colpaccio! : Il calciomercato oggi – La finestra di gennaio di calciomercato è ancora lontana ma i club del campionato di Serie A provano ad anticipare i tempi, in particolar modo Juventus e Roma. Secondo indiscrezioni proveniente dall’Inghilterra Benjamin Mendy, obiettivo della Juventus, sarebbe ai ferri corti con Guardiola, i bianconeri quindi preparano l’assalto. Si muove anche la Roma, il grande obiettivo è Lucas Vazquez, il ...

La Roma ringrazia SanPellegrini : Roma - 'Ho dormito molto poco'. I desideri Lorenzo Pellegrini li aveva esauditi tutti di giorno e nella notte da sbronza post derby si è goduto rivincite e stelle comete. Da eterno inespresso è ...

Pd in piazza a Roma - Martina : “Non si governa con odio. Ministri passano tempo a insultare - vergogna” : “Sono ossessionati dall’idea di trovare un nemico invece che trovare soluzioni per il Paese. Soffiano sul fuoco ma così un paese non tiene. Un paese non tiene se è governato dall’odio con Ministri che passano il tempo sui social a insultare l’opposizione. E a proposito di ‘assassini politici’: vergognatevi“. Lo ha detto Maurizio Martina durante il suo discorso dal palco in Popolo. “Se questo ...

Pallacanestro femminile serie A2 - La Molisana Magnolia Campobasso infiamma il PalaVazzieri. Esordio da urlo : ko l'Athena Roma : LA Molisana Magnolia Campobasso GRUPPO STANCHI ATHENA Roma 62-52 , 11-18, 29-30; 45-42, Campobasso: Porcu 8 , 2/5, 0/4, , Di Gregorio 9 , 0/2, 3/9, , Ciavarella 9 , 3/6, 1/5, , elnyt 9 , 3/5, 1/2, , ...

Sangue a Pietralata - il quartiere di Roma in balia delle risse tra stranieri : "Le risse ci sono praticamente ogni sera: bevono, spaccano i vetri delle auto, fanno i bisogni in mezzo alla strada, ormai abbiamo paura". A parlare è una residente del quartiere di Pietralata, alla periferia est della Capitale. Qui, a metà settembre, l"ennesima lite tra clochard ubriachi è finita in tragedia. Era scoppiata come al solito per motivi banali. Ma stavolta un senzatetto romeno è rimasto senza vita in una pozza di Sangue, dopo essere ...

Roma città moderna. Da Nathan al Sessantotto fino a dicembre : Roma città moderna. Da Nathan al Sessantotto, la mostra che si propone come una rilettura ideale della cultura artistica della

Trapianti : stazionarie le condizioni della donna operata al Sant’Andrea di Roma : Sono stazionarie le condizioni della paziente operata all’ospedale Sant’Andrea di Roma per un trapianto di faccia senza successo. “Il quadro clinico complessivo permane stazionario rispetto alle ultime 48 ore, con valori buoni e stabili. La paziente, ricoverata ancora presso la terapia intensiva, rimane sotto osservazione e in prognosi riservata“, si legge nel bollettino inviato dalla direzione dell’ospedale ...

Roma - San Giovanni : soffoca moglie e minaccia il suicidio/ Ultime notizie : ipotesi omicidio da confermare : Roma, 64enne soffoca la moglie e minaccia il suicidio: Ultime notizie, epilogo tragico nel quartiere San Giovanni. L'uomo fermato dagli inquirenti:"Era malata di depressione, soffriva".(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 00:12:00 GMT)