Rocky | tragico schianto | il mondo della boxe piange Graciano Rocchigiani

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) Una vita spericolata che, purtroppo, ha avuto unepilogo., ex campione deldei mediomassimi, è morto in Sicilia a to di un incidente stradale nella notte tra l'1 ed il 2 ottobre. Secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine intervenute sul posto, l'ex pugile stava percorrendo a piedi la strada statale 121 nei pressi di Belpasso, in provincia di Catania. Si trovava sul cigliostrada quando è stato investito da un'auto:è morto sul colpo, l'automobilista non ha potuto evitare l'impatto ed il suo corpo ha sfondato il parabrezza. Era stato notato poche ore prima nei pressi di una stazione di servizio. Si trovava in Sicilia per far visita alla compagna, madre dei suoi due figli. Aveva 54 anni. Il guerriero di Duisburg dal sangue italiano Era nato a Duisburg, in Germania, nel dicembre del 1963 ed il padre, Zenobio ...