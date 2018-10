‘Roberto Baggio Divin Codino’ | il libro sul calciatore diventato un sentimento

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) Una storia che rotola di campo in campo, di bocca in bocca, di ricordo in ricordo. Quella di Robertoè stata l’ultima vera favola italiana, non sempre bella, non sempre a lieto fine, eppure straordinariamente nostra. Il racconto di un uomo tanto comune quanto unico, di un genio fragile ma anche indistruttibile, di un principe nomade amato da tutti e odiato da nessuno. Per descrivere la leggenda del fuoriclasse venuto da Caldogno servirebbe un bel romanzo, uno di quelli scritti con testa, cuore e anche un po’ di pancia. RobertoCodino (Giulio Perrone Editore) ci va davvero vicino. Scritto da Raffaele Nappi, già autore di Maradona. Il pibe de oro (Giulio Perrone Editore), ilsi presenta infatti come un omaggio al giocatore, al calcio e all’Italia in ogni sua sfumatura. Contaminando la stretta cronaca con uno storytelling sportivo alla Federico Buffa, di cui non ...