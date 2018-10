Risultati Champions League – Spettacolo a Wembley | poker del Barça al Tottenham Ok

sportfair

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) Gol e, il Barcellona domina e vince 4-2 contro il. Nessun problema per Porto e Borussia, soffre l’Atletico con il Brugge Gol ein questa notte di, che regalasoprattutto adovee Barcellona non si risparmiano affatto. Vincono i blaugrana 2-4, grazie alfirmato da Coutinho, Rakitic e doppietta di Messi che vanificano i sigilli di Kane e Lamela. Una vittoria che permette ai blaugrana di salire a sei punti nel Gruppo B insieme all’Inter, che vince in trasferta contro il Psv. Porta a casa tre punti sofferti anche l’Atletico Madrid, che ringrazia Griezmann per la doppietta che stende il Club Brugge e lo lascia inchiodato a zero punti nel Gruppo A, così come il Monaco. La formazione monegasca esce sconfitta dal match con il Borussia Dortmund, che sorride con i gol di Larsen, ...