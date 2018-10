Risultati Champions League – PSG versione Roland Garros nel segno di Neymar | gioia

sportfair

: ???? #ChampionsLeague - 2^ giornata ?? #PSGStellaRossa 5-0 ? #Mbappé (70') ?? #SkySport Football ? Tutti gli aggiornam… - SkySport : ???? #ChampionsLeague - 2^ giornata ?? #PSGStellaRossa 5-0 ? #Mbappé (70') ?? #SkySport Football ? Tutti gli aggiornam… - SkySport : ???? #ChampionsLeague - 2^ giornata ?? #PSGStellaRossa 5-1 ? #Marin (74') ?? #SkySport Football ? Tutti gli aggiorname… - CalcioWeb : Risultati #ChampionsLeague, il #Psg gioca a tennis contro la Stella Rossa: lo Schalke all'ultimo respiro [FOTO] -

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) Il PSG travolge la Stella Rossa con un netto 6-1,si porta a casa il pallone con una tripletta: lo Schalke 04 supera la Lokomotiv Mosca nel finale Mercoledì diche si apre con le prime due sfide delle 18.55 con ben 8 gol segnati ed emozioni forti da Parigi a Mosca. In Francia il PSG fa le prove per ildella prossima stagione, liquidando la pratica Stella Rossa con un tennistico 6-1. I parigini cancellano la sconfitta all’esordio contro il Liverpool con un risultato che lascia poco spazio ad altri commenti. Brilla la stella di, autore di una tripletta, ma partecipano alla festa anche Cavani, Di Maria e Mbappè. Per la Stella Rossa il gol della bandiera porta la firma di Marin. Nell’altra sfida, un solo gol segnato, ma pesantissimo. La sfida tra Lokomotiv Mosca e Schalke 04 sembrava destinata a finire a reti bianche, ma all’’89 la rete ...