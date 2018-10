Rischio salmonella | ritirato un lotto di croissant Bauli

Rischio salmonella - Bauli richiama croissant con crema di latte : l’avviso del ministero : Il ministero della salute ha pubblicato il richiamo di un lotto di croissant a lievitazione naturale con crema al latte Bauli per Rischio microbiologico: nelle merendine è stata rilevata la presenza di salmonella spp. Il ministero raccomanda di non consumare il prodotto e restituirlo al punto vendita d’acquisto.Continua a leggere

Uova ritirate dal mercato per Rischio salmonella : disposto richiamo dal ministero : Il ministero della Salute ha disposto il richiamo di alcuni lotti di Uova fresche poiché risultate positive al batterio della salmonella. La decisione del ritiro dal mercato delle Uova è arrivata in seguito alla segnalazione degli stessi produttori, che hanno rilevato il problema del batterio, in seguito alle sistematiche analisi di autocontrollo, fatte in relazione al vigente ‘piano salmonellosi’. Alla base del piano in questione vi è, la ...

