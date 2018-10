Riff Wireless – Le nuove cuffie funzionali Skullcandy GALLERY

sportfair

(Di mercoledì 3 ottobre 2018)lancia un nuovo paio die divertenti: leInc., il marchio di performance e lifestyle audio fondato all’intersezione tra innovazione e cultura creativa, annuncia l’espansione della propria gamma di prodotti con un nuovo paio di, le– disponibili ora su.eu. Dotate della stessa tecnologia acustica premiata delle ultimelanciate dal marchio, lesono il modello perfetto per giovani trendsetter che cercano uno strumento di qualità eccezionale a un prezzo altrettanto eccezionale. Il design leggero e resistente delleè composto da una fascia pieghevole e moltissime opzioni per regolarne la vestibilità, con una finitura morbida al tocco per un comfort ineguagliabile. Grazie all’ autonomia della batteria di 12 ore, la connettività Bluetooth® e la tecnologia di carica ...