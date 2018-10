Ricostruzione | sabato 6 ottobre via alla demolizione di edificio in piazza Duomo

abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) L'Aquila -6 e domenica 7inizieranno le operazioni di cantierizzazione dell’situato nella parte alta di, delimitata dalle vie San Flaviano, via Rosso Guelfaglione e via Crispomonti, con inizio dellaproprio dfacciata che risponde proprio su. Lo rende noto il servizio di Coordinamento delladel settoreprivata del Comune dell’Aquila. Le strade in questione e parte dellain corrispondenza del fabbricato saranno interdette al traffico veicolare e pedonale. Si tratta di uno dei primissimi interventi di questo tipo che viene effettuato nel cuore del centro storico cittadino. Le operazioni divere e proprie inizieranno lunedì 8 durante la notte e proseguiranno, sempre nelle ore notturne, nei giorni successivi per creare il minor disagio possibile alle attività ...