Riace | Salvini | “Folle pensare che condiziono la procura | arresto di un sindaco non è mai

Riace - Saviano : Salvini - messaggi mafiosi : 10.08 "Salvini agisce con messaggi mafiosi: bacione è a metà tra satira e minaccia. Può far questo facendosi forte del fatto che la legge Bossi-Fini non è stata modificata dal Pd. Lui è protetto da questo". Lo dice Roberto Saviano a 'Circo Massimo' su Radio Capital. C'e' clima di regime?,è stato chiesto. "Il regime diventa tale quando si ha paura di dire che le accuse sono false, che non c'è alcuna invasione, che esiste un nuovo modello di ...

Mimmo Lucano - arrestato sindaco di Riace/ Ultime notizie - Salvini nel mirino : Gad Lerner - "clima fascistoide" : Mimmo Lucano, arrestato il sindaco di Riace. La magistratura si spacca: “Marchiane inesattezze nell'inchiesta”. Le Ultime notizie: procura e gip hanno tesi diverse(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 22:47:00 GMT)

Nuova polemica Salvini-Saviano. Per il M5s 'Riace non rappresentava un modello' : Dopo l'arresto del sindaco della cittadina calabra, diventata modello di integrazione per i migranti, si è scatenata una bagarre di reazioni -

Riace - Salvini : Saviano? Mi fido più della Procura di Locri : Non so in che parte del mondo è Saviano e cosa ha saputo". Il ministro dell'Interno Matteo Salvini, ha risposto così ai cronisti in sala stampa al termine dell'incontro sull'ordine pubblico e la ...

Salvini esulta per il caso Riace e i mercati schiaffeggiano l'Italia. Di cosa parlare a cena : Parlate a cena per riempire il silenzio governativo sulle cose serie e per coprire il rumore sulle buffonate e sulle assurdità. Tra queste ultime mettiamo l'arresto del sindaco di Riace, da giudicare al netto di tutta la retorica savianea, certamente, ma che solleva tanti dubbi. E si spera di poters

Salvini attacca - la difesa di Saviano e Gassmann : in Rete la sfida dei pro e contro Riace La videointervista al sindaco : Il ministro dell'Interno commenta il provvedimento della Guardia di finanza in Calabria. Sui social cresce un fronte a sostegno del primo cittadino

Riace - arresto del sindaco Mimmo Lucano 'spacca' l'Italia/ Salvini - Saviano e il 'fascismo' delle idee : Riace, l'arresto del sindaco Mimmo Lucano spacca l'Italia sul tema migranti: tutti pro o contro Salvini, da Saviano ad uno 'studente partigiano'.

Sindaco Riace : Sconvolto. Salvini e M5s : Basta business immigrazione | : Dopo l'arresto di Mimmo Lucano, il Sindaco simbolo dell'accoglienza, il governo va all'attacco. Di Maio: "Non accetto attacchi al governo". Solidarietà, invece, dagli esponenti di sinistra e da ...

Riace - arresto del sindaco Mimmo Lucano ‘spacca’ l’Italia/ Salvini - Saviano e il ‘fascismo’ delle idee : Riace, l'arresto del sindaco Mimmo Lucano spacca l'Italia sul tema migranti: tutti pro o contro Salvini, da Saviano ad uno "studente partigiano". Ma si rischia di perdere qualcosa di caro..(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 16:48:00 GMT)

Sindaco di Riace arrestato - Salvini contro Saviano che parla di 'disobbedienza civile'. M5S contro il 'modello' : ... 'Riace non era un modello, è finita l'era del business dell'immigrazione', si legge nel titolo del post del sottosegretario all'Interno, nel quale poi aggiunge un attacco alla politica di ...

"Ora che dirà Saviano?" - il tweet di Salvini sul sindaco di Riace : Fa discutere l'arresto del sindaco di Riace, Domenico Lucano , accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e fraudolento affidamento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti. Tra i ...

Riace - Boldrini difende Mimmo Lucano. Poi attacca Salvini : "È indagato" : Laura Boldrini si schiera col "soccorso rosso" sceso in campo per Mimmo Lucano. Arrestato stamattina con l'accusa di favoreggiamento dell"immigrazione clandestina e fraudolento affidamento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti, il sindaco di Riace ha già ricevuto il sostegno verbale di Lerner e tanti altri. E ora al suo fianco c'è pure la Boldrini, che ha preso di mira anche il ministro dell'Interno."Le decisioni della magistratura, come ...

Riace - il (folle) appello dei Leu : "Arrestate Salvini per crimini contro l'umanità" : Sono ricominciati gli appelli per vedere Matteo Salvini in manette. A sinistra già è partito il "soccorso rosso" al sindaco di Riace Mimmo Luca, arrestato oggi con l"accusa di favoreggiamento dell"immigrazione clandestina. E mentre i vari Lerner, Rossi Fassina si schierano a fianco del primo cittadino, c"è anche chi chiede una sorta di contrappasso. Invocando gli arresti pure per il ministro dell"Interno.L'appello contro SalviniCommentando ...

Riace - da Fiorello a Salvini : l'arresto del sindaco sui social : Roma, askanews, - È Beppe Fiorello uno dei primi ad esporsi sui social network in difesa del sindaco di Riace Domenico Lucano, dopo la notizia del suo arresto per favoreggiamento all'immigrazione ...