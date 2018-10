Riace non si arresta | la manifestazione di solidarieta' | in favore del sindaco Mimmo

Riace - PM "SE FALLISCE MODELLO NON È COLPA NOSTRA"/ Arresto sindaco Lucano - il fratello "operazione politica" : RIACE, l'Arresto del sindaco Domenico Mimmo Lucano "spacca" la politica: pm, "se FALLISCE MODELLO accoglienza migranti non è COLPA nostra". Ultime notizie, la difesa di Beppe Sala(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 15:01:00 GMT)

##Procuratore Locri : non perseguiamo modello Riace ma reati fatti : Riace, 3 ott., askanews, - 'Noi non perseguiamo nessun modello. Noi perseguiamo reati che, secondo le nostre risultanze, sono stati commessi dalle persone raggiunte dall'ordinanza del giudice. Qua ...

Riace - Salvini : “Folle pensare che condiziono la procura - arresto di un sindaco non è mai una buona notizia” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, torna sull'arresto del sindaco di Riace, Mimmo Lucano, per favoreggiamento all'immigrazione clandestina: "Non è mai bello che un sindaco venga arrestato. pensare che Salvini condizioni il lavoro della procura è follia”, afferma rispondendo allo scrittore Roberto Saviano.Continua a leggere

MIMMO LUCANO ARRESTATO : FAVOREGGIAMENTO IMMIGRAZIONE CLANDESTINA/ Ultime notizie - sindaco Riace "non mollerà" : MIMMO LUCANO, ARRESTATO il sindaco di Riace. La magistratura si spacca: “Marchiane inesattezze nell'inchiesta”. Le Ultime notizie: procura e gip hanno tesi diverse(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 10:02:00 GMT)

Arresto Lucano - il procuratore di Locri : “Non processiamo il progetto Riace ma gli illeciti. Ho lanciato una bomba in una favola” : “Sono consapevole di aver lanciato una bomba in una favola. E mi pesa moltissimo. Oltre alla favola, però, c’era una realtà parallela diversa. In ogni caso, coltivo sempre il dubbio che possa essermi sbagliato”. A parlare è il procuratore di Locri, Luigi D’Alessio, che ha coordinato l’indagine che ha portato agli arresti il sindaco di Riace, Domenico Lucano. “Il progetto è nobile, ma è stato realizzato ...

Migranti - arrestato il sindaco di Riace |Il pm : difendo la giustizia - non faccio politica : Il primo cittadino calabrese, considerato l'esempio di una forma di accoglienza sostenibile, è accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Per il pm "ha violato la legge con naturalezza". Dalla sua parte si schierano anche Saviano, Beppe Fiorello, Gassman

ARRESTATO SINDACO DI Riace/ Mimmo Lucano - non sapevi che qui a cambiar le cose si fa reato? : E' finito agli arresti domiciliari Mimmo Lucano, il SINDACO di RIACE, RC, che ha accolto migranti senza se e senza ma. Due i reati contestati.

Nuova polemica Salvini-Saviano. Per il M5s 'Riace non rappresentava un modello' : Dopo l'arresto del sindaco della cittadina calabra, diventata modello di integrazione per i migranti, si è scatenata una bagarre di reazioni -

Mimmo Lucano - vox a Riace tra critici e sostenitori. Il fratello : “Col suo impegno attira antipatie - ma non mollerà” : “Mio fratello era stato già sentito dai giudici in via spontanea. Non pensava che si arrivasse addirittura ai domiciliari. Lui non ha nulla da nascondere”. Giuseppe Lucano difende suo fratello Mimmo, il sindaco di Riace finito stamattina ai domiciliari per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina al termine di un’indagine della Procura di Locri che è stata, in parte smontata dal gip che ha firmato l’ordinanza di custodia ...

M5s contro il sindaco di Riace - Sibilia : 'Non era un modello - stop business immigrazione' : Sibilia definisce il business dell'immigrazione 'un'economia drogata che ha avuto ripercussioni folli sulle casse dei comuni, alcuni dei quali hanno trascurato servizi essenziali come rifiuti, mensa ...

Domenico Lucano - il gip sul sindaco di Riace : “Superficiale e spregiudicato - ma non c’è stato arricchimento” : “Sono un sindaco povero, neanche un centesimo fuori posto” diceva il 23 agosto scorso parlando con Roberto Saviano. E Mimmo Lucano, il sindaco di Riace in prima linea su quello che è diventato un fronte di guerra ovvero l’accoglienza dei migranti, però sapeva anche che la sua disobbedienza civile lo portava a superare i confini: “Sono un fuorilegge” rivendicava raccontando del rilascio di una carta di indentità a ...

Il sindaco di Riace : «Non spegnete il sogno» : La rivista Fortune l'ha inserita nelle prime 40 persone più inuenti del mondo. E poi c'è una fiction realizzata da Beppe Fiorello, sospesa però dalla Rai… 'Quella fiction probabilmente dà ...

Domenico Lucano - il gip sul sindaco di Riace : “Su flussi di denaro non c’è reato ipotizzato” : “Malcostume”, “gestione tutt’altro che trasparente”, ma nessun flusso di denaro. A poche ore dall’arreso di Mimmo Lucano, il sindaco di Riace in prima linea sull’accoglienza dei migranti, si delinea un quadro più chiaro rispetto alle contestazioni della procura di Locri al primo cittadino calabrese. Le indagini della Guardia di finanza, coordinate dalla Procura della Repubblica di Locri, hanno riguardato ...