Riace | il sindaco Domenico Lucano si sfoga | «Sono agli arresti per reato di umanità»

Riace - il prefetto sospende Lucano da sindaco. Il procuratore 'Lo Stato non può autorizzare gli illeciti' : Riace - Il prefetto di Reggio Michele di Bari ha sospeso Mimmo Lucano, il primo cittadino di Riace finito ai domiciliari con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e attribuzione ...

Riace non si arresta : la manifestazione di solidarieta' - in favore del sindaco Mimmo Lucano - dopo l'arresto di ieri : dopo gli arresti di ieri, del sindaco di Riace, Domenico Lucano, è iniziata l'organizzazione di una manifestazione in suo sostegno da parte di diversi simpatizzanti, che scrivono : 'sabato tutti a ...

Sindaco di Riace arrestato per immigrazione clandestina : la solidarietà del vescovo Bregantini : Per il modello di accoglienza promosso negli anni, che ha portato a rivitalizzare una terra che si stava spopolando CAMPOBASSO. immigrazione clandestina, il vescovo di Campobasso-Bojano Giancarlo ...

Riace - PM "SE FALLISCE MODELLO NON È COLPA NOSTRA"/ Arresto sindaco Lucano - il fratello "operazione politica" : RIACE, l'Arresto del sindaco Domenico Mimmo Lucano "spacca" la politica: pm, "se FALLISCE MODELLO accoglienza migranti non è COLPA nostra". Ultime notizie, la difesa di Beppe Sala(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 15:01:00 GMT)

Arresto sindaco Riace - pm : “se fallisce modello accoglienza no colpa nostra”/ Mimmo Lucano e la difesa di Sala : Riace, l'Arresto del sindaco Domenico Mimmo Lucano "spacca" la politica: pm, "se fallisce modello accoglienza migranti non è colpa nostra". Ultime notizie, la difesa di Beppe Sala(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 14:03:00 GMT)

Riace - arrestato il sindaco Domenico Lucano : Il sindaco di Riace, Domenico detto Mimmo Lucano, è stato arrestato oggi dalla Guardia di Finanza su richiesta della procura di Locri (RC) per l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e presunti illeciti nell'affidamento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti.Il gip di Locri ha disposto anche il divieto di dimora per la sua compagna Tesfahun Lemlem. Il sindaco e la compagna, secondo i magistrati che hanno coordinato ...

La campagna contro il sindaco di Riace è un attacco a chi crede ancora nella solidarietà : ... è andato anche oltre: ha accostato il "modello Riace" a Mafia Capitale"legandolo così alla criminalità mafiosa"e ridotto il tutto ad una questione di "speculazione" ed "economia drogata." Siamo ...

Riace - SAVIANO “SINDACO DOMENICO LUCANO ARRESTATO PER REATO DI UMANITÀ”/ Salvini - “tradito fiducia calabresi” : Mimmo LUCANO, ARRESTATO il sindaco di RIACE. La magistratura si spacca: “Marchiane inesattezze nell'inchiesta”. Le ultime notizie: procura e gip hanno tesi diverse(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 11:47:00 GMT)

Sindaco di Riace arrestato - procuratore : 'Nessuno è sopra la legge' - : Il magistrato Luigi D'Alessio ha già annunciato ricorso al riesame, dopo che il gip ha rigettato le 7 accuse più gravi mosse a Domenico Lucano, ora agli arresti domiciliari. L'Unhcr prende le difese ...

Riace - Salvini : “Folle pensare che condiziono la procura - arresto di un sindaco non è mai una buona notizia” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, torna sull'arresto del sindaco di Riace, Mimmo Lucano, per favoreggiamento all'immigrazione clandestina: "Non è mai bello che un sindaco venga arrestato. pensare che Salvini condizioni il lavoro della procura è follia”, afferma rispondendo allo scrittore Roberto Saviano.Continua a leggere

MIMMO LUCANO ARRESTATO : FAVOREGGIAMENTO IMMIGRAZIONE CLANDESTINA/ Ultime notizie - sindaco Riace "non mollerà" : MIMMO LUCANO, ARRESTATO il sindaco di Riace. La magistratura si spacca: “Marchiane inesattezze nell'inchiesta”. Le Ultime notizie: procura e gip hanno tesi diverse(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 10:02:00 GMT)

Sindaco di Riace arrestato - Mimmo il fuorilegge e la rete degli sponsor buonisti : ... pure il Papa ha accolto Mimmo chiamandolo 'caro fratello Sindaco' e la rivista Fortune lo ha inserito nella lista delle persone più influenti del mondo, in chiave multi-culti e equo-eco-solidale , ...

[Le intercettazioni] "Io costretto a fare matrimoni fasulli per colpa di Minniti". Lo sfogo del sindaco di Riace : Il Gip di Locri non ha concesso la misura cautelare nei confronti del sindaco di Riace, Domenico Lucano, per gran parte dei capi di imputazione contestati dalla Procura: accuse generiche prive di ...

Migranti - arrestato il sindaco di Riace |Il pm : difendo la giustizia - non faccio politica : Il primo cittadino calabrese, considerato l'esempio di una forma di accoglienza sostenibile, è accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Per il pm "ha violato la legge con naturalezza". Dalla sua parte si schierano anche Saviano, Beppe Fiorello, Gassman