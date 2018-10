Maltempo in Sicilia - notte da lupi a Palermo : pioggia torRenziale e freddo - ma domani tornerà il sole e non ci sono “scuole chiuse” : E’ una notte da lupi a Palermo: diluvia su tutta la città con una temperatura quasi invernale, crollata addirittura a +17°C. Disagi per gli allagamenti soprattutto nella zona di Bobhouse dove sono caduti 74mm di pioggia. Notevoli anche i 43mm caduti in via Guido Jung, mentre sono caduti 51mm di pioggia a Villagrazia di Palermo, 38mm al Liceo Meli, 29mm al Teatro Massimo. Nell’hinterland palermitano segnaliamo 41mm a Cinisi e 32mm a ...

Renzi : "Non mi candido a segreteria Pd" : Matteo Renzi rinuncia alla corsa per la leadership del Partito Democratico . A ufficializzare la notizia è lo stesso senatore dem nel faccia a faccia con Maurizio Costanzo in onda domani, giovedì 4 ...

Italia - Varoufakis : 'errori come con Renzi - non è così che si cambia l'Europa' : Servirà a rivitalizzare l'economia Italiana? 'No, non credo sarà sufficiente a rivitalizzare l'economia Italiana. Per farlo servirebbe un cambiamento più radicale a livello di Eurozona, compreso un ...

Renzi - sei su scherzi a parte - il tuo film non si fa più : scherzi a parte beffa Renzi “il film non si fa più” L’ex premier Matteo Renzi è rimasto vittima di uno scherzo della popolare trasmissione di Canale 5, scherzi a parte. Lo riporta il quotidiano La Nazione. Com’è noto, il senatore del Partito Democratico è impegnato nelle riprese del film “Florence”, un docufilm sulla città di Firenze della quale è stato sindaco dal 2009 al 2014. Nella mattina del 29 settembre, Renzi si è recato in un ristorante ...

Delrio : "Renzi Non si ricandiderà a segreteria PD" : Chi sarà il candidato alla segreteria del Pd dell'area renziana? È questa la vera domanda che circola nel partito dopo la manifestazione di ieri a Piazza del Popolo che ha avuto un certo successo. Matteo Renzi in prima persona non si candiderà, anche perché i sondaggi lo danno per spacciato e non vuole inanellare un'altra tremenda sconfitta. Neanche il suo amico più fidato, Graziano Delrio, vuole farsi avanti, ma proprio lui oggi ha spiegato ...

Raccolta diffeRenziata a Modica : la citta' non e' stata mai cosi sporca : Gruppo consiliare di Forza Italia: Raccolta differenziata a Modica, la città non è mai stata così sporca. L’amministrazione dia serenità economica

Pd - Delrio 'Renzi Non si candiderà ma vuole una soluzione unitaria' : Il giorno dopo la prova positiva della piazza - con la buona partecipazione alla manifestazione di Roma - il Pd prova a capitalizzare. E a mantenere un approccio unitario. Graziano Delrio, a lungo ...

"Scusa Matteo - il film su Firenze non si fa più" : Renzi finisce a Scherzi a parte : L'ex premier vittima di uno scherzo architettato dalla redazione del programma, in onda a novembre su Canale 5

PD - Martina abbraccia Renzi e Gentiloni<br> "A noi piacciono le piazze - non i balconi" : La parola d'ordine è stata "unità" oggi in Piazza del Popolo, alla manifestazione del PD. Uno dei momenti più attesi è stato certamente il discorso dell'attuale segretario Dem, Maurizio Martina, che ha cercato di dire qualcosa di sinistra. Ovviamente non sono mancate battute e attacchi all'attuale governo M5S-Lega:"A qualcuno piacciono i balconi, a noi piace la piazza aperta e di tutti. Ma ditemi se un paese come l'Italia può essere governato ...

Roma. PD. Renzi. Di Maio non ha abolito la povertà per decreto - ha abolito la matematica : 'Questi incompetenti prosegue mettono a rischio l'economia. Prendono in giro i loro elettori, perché non manterranno comunque le promesse. Offendono gli altri cittadini, insultando chi la pensa ...

Manovra - Renzi : "Di Maio? Non ha problemi con l'italiano ma con l'algebra" : "Questa Manovra economica abolisce la matematica, non la povertà". Così Matteo Renzi a margine della manifestazione dem in Piazza del Popolo a Roma. "Di Maio non ha fatto i conti. Noi pensavamo che il ...

Manifestazione Pd a Roma - Matteo Renzi contro Di Maio : “Non ha abolito la povertà - ma la matematica” : Matteo Renzi è intervenuto sul palco di piazza del Popolo a Roma nel corso della Manifestazione del Pd, alla quale hanno preso parte 50mila secondo i dati degli organizzatori. Polemiche contro Luigi Di Maio: "Non ha abolito la povertà, ma la matematica. Perché tute le promesse che ha fatto non stanno neanche nel 2,4 per cento. Questi incompetenti mettono a rischio l'economia".Continua a leggere