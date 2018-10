Renzi | “Gli italiani si stancheranno di Lega e M5S e di sicuro torneremo noi | prima o poi”

Salvini indagato - Berlusconi : “Gli sono vicino”. Renzi : “Di Maio ha doppia morale”. Le Pen : “Giudici contro popolo” : Ci voleva un’inchiesta della magistratura per riavvicinare Silvio Berlusconi a Matteo Salvini. Il leader di Forza Italia, infatti, rompe il riserbo tenuto negli ultimi tempi nei confronti dell’ormai ex alleato e gli invia una nota di vicinanza dopo che la procura di Agrigento lo ha iscritto nel registro degli indagati per la vicenda della nave Diciotti. “Esprimo la mia vicinanza a Matteo Salvini la cui assurda ed inconsistente ...