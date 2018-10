Renault AEX | il futuro di mobilità e media

Renault svela AEX : il futuro della mobilità e dei media : Il gruppo Renault svela AEX (Augmented Editorial Experience), il futuro della mobilità e dei media sviluppato con le competenze del Gruppo Challenges. #RenaultAEX #carversation. Un’esperienza per reinventare il tempo del viaggio, con l’avvento del veicolo connesso ed autonomo Guidare o lasciarsi guidare? Il futuro non solo ci dà queste opzioni, ma ci permette anche di scegliere come vogliamo trascorrere il tempo a bordo del veicolo. ...