Renato Brunetta | ' La manovra finanziaria verrà respinta dalla Commissione Europea'

Blastingnews

: RT @renatobrunetta: #MANOVRA. FIN QUI DAL GOVERNO SOLO CAOS E DANNO REPUTAZIONALE Nessuno crede più al Governo italiano, al nostro Paese,… - FI_ultimissime : RT @renatobrunetta: #MANOVRA. FIN QUI DAL GOVERNO SOLO CAOS E DANNO REPUTAZIONALE Nessuno crede più al Governo italiano, al nostro Paese,… - FI_Online_ : RT @renatobrunetta: #MANOVRA. FIN QUI DAL GOVERNO SOLO CAOS E DANNO REPUTAZIONALE Nessuno crede più al Governo italiano, al nostro Paese,… - uomoqualunque3 : RT @renatobrunetta: #MANOVRA. FIN QUI DAL GOVERNO SOLO CAOS E DANNO REPUTAZIONALE Nessuno crede più al Governo italiano, al nostro Paese,… -

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) Ai microfoni di Radio Radicale, intervistato da Lanfranco Palazzolo, l'ex capogruppo alla Camera di Forza Italia,VIDEO, ha criticato pesantemente la, dichiarandosi amareggiato per via dell'irresponsabilita' degli attuali governanti. Ha spiegato: Il Governo è nel caos e i mercati sono tutt'altro che sereni: spread in continua ascesa, rendimenti dei decennali ai massimi storici. Diminuira' la capitalizzazione delle banche e quindi si ridurra' il credito a famiglie e imprese. Andiamo a picco con la crescita, siamo su cifre esorbitanti invece per quanto riguarda il livello del rapporto debito/PIL. Davanti a ciò, i capitali fuggiranno dall'Italia. L'Italia non è più un Paese serio in cui investire. Questo è ciò che ci consegna questa maggioranza di buoni a nulla, ma capaci di tutto, che sta distruggendo l'economia e la democrazia nel nostro ...