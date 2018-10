Referendum in Macedonia | primo test per i sovranisti di The Movement

Macedonia ‘lontana’ da Ue : Referendum - vince ‘Sì’ ma quorum flop/ Onu : “vittoria importante - siamo con Zaev” : Macedonia, Referendum per il nuovo nome “Macedonia del Nord”, Ultime notizie, scontro fra europeisti e conservatori per il cambio di denominazione della nazione(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 20:30:00 GMT)

Macedonia - Referendum fallito sul nuovo nome. Ue e Nato più lontane - il premier non esclude elezioni anticipate : In Macedonia è fallito il tanto atteso referendum sull’accordo con la Grecia per il nuovo nome del Paese ex jugoslavo (Macedonia del nord) dopo la firma con Atene lo scorso 17 giugno. L’affluenza alle urne non ha raggiunto il quorum del 50% più uno. Dopo lo spoglio del 98,61% è risultato che a favore si è espresso il 91,48% dei votanti, rispetto al 5,64% di contrari. Ne ha dato notizia la commissione elettorale, ma l’affluenza alle urne è ...

Macedonia.Flop Referendum - premier resta : 02.02 Il premier macedone Zoran Zaev ha detto che non intende dimettersi nonostante il flop del referendum sul nome del Paese. "E' stato un referendum di successo, la maggioranza dei cittadini ha votato sì. Parleremo con i nostri avversari in Parlamento, e se avremo la maggioranza dei due terzi per le modifiche costituzionali andremo avanti con l'attuazione dell'accordo con la Grecia.Se non l'avremo andremo presto ad elezioni anticipate", ha ...

