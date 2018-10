Reddito pro capite | in 10 anni abbiamo perso 2 400 euro a testa

Def - Molinari (Lega) : “Le mie parole male interpretate. Reddito di cittadinanza non è un problema - solo speculazioni” : “Il Reddito di cittadinanza è stato accusato di essere una misura assistenziale. Ma ancora non è stato declinato, così come tutta la manovra finanziaria. Io volevo dire l’esatto contrario”. A dirlo, il capogruppo della Lega a Montecitorio, Riccardo Molinari, dopo le polemiche sulle sue parole (poi smentite), secondo le quali il caos sui mercati era causato proprio dal Reddito per i cittadini in povertà assoluta voluto dal M5s. ...

Reddito di cittadinanza su bancomat o app : verso stringenti 'paletti' su spese - ecco cosa propone Borghi : Di Maio, intervento su Rete 4, ha precisato che la somma di 780 euro mensili potrà essere spesa negli esercizi commerciali in Italia e andrà a stimolare la crescita dell'economia . E in tal senso ...

Reddito di cittadinanza - la proposta della Lega : “Utilizzarlo solo per l’acquisto di prodotti italiani” : Le risorse che verranno messe a disposizione dal Reddito di cittadinanza potrebbero essere utilizzate solamente per acquistare prodotti italiani: questa è l'ipotesi avanzata dal leghista e presidente della commissione Bilancio della Camera, Claudio Borghi: "Se si riuscisse a indirizzare gli acquisti prioritariamente sui prodotti italiani sarebbe meglio", afferma.Continua a leggere

Manovra - il programma : Reddito di cittadinanza - quota 100 “con restrizioni” e pace fiscale per cartelle fino 100mila euro : Introduzione del reddito di cittadinanza e innalzamento delle pensioni minime a 780 euro, ‘quota 100‘ come somma di età anagrafica e contributiva per lasciare il lavoro ma con restrizioni per garantire la sostenibilità del sistema, pace fiscale per chi ha liti con l’erario di valore non superiore a 100mila euro, riduzione delle aliquote Irpef da cinque a tre nel 2020 e poi due nel 2021: 23% per i redditi fino a 75mila euro e ...

Migranti e Reddito - la Cei contro governo : “Dl Salvini è penalizzante. Attenti a false promesse - viene prima il lavoro” : Un decreto “molto restrittivo nei confronti dei Migranti” e un reddito di cittadinanza “che è una cosa buona, ma Attenti al debito pubblico, meglio creare lavoro“. La Conferenza episcopale italiana (Cei) non risparmia le critiche al governo a guida M5S-Lega e si concentra in particolar modo sul decreto sicurezza, ribattezzato “decreto Salvini”, e i progetti pentastellati sul reddito di cittadinanza. La ...

Blitz grillino sul Reddito di cittadinanza : proposta col bollino Inps : Il Movimento Cinque Stelle tenta il Blitz sul reddito di cittadinanza. I grillini, in pratica, avrebbero lavorato su due tavoli, uno ufficiale, con il ministero dell'Economia, e un altro...

Reddito di cittadinanza : Inps - 'nessuna bollinatura' a proposte avanzate da M5S : Dall'Inps sottolineano, inoltre, che "non ci sarà alcuna consegna della proposta da parte del presidente Boeri alla squadra del M5S al ministero dell'Economia". Le proposte avanzate da Boeri riguardo ...

Tria : "Ok al Reddito di cittadinanza Taglio Irpef nei prossimi anni" : "Nella manovra "ci saranno interventi come il reddito di cittadinanza", il disegno "al di là dell'etichetta va in quella direzione. Negli anni successivi sarà aggredito l'Irpef" Segui su affaritaliani.it

La promessa del vicepremier Di Maio : 'Da marzo Reddito di cittadinanza' : 'Nel 2019 faremo partire in maniera differenziata pensioni e reddito di cittadinanza: dal 1° gennaio 2019 la pensione minima passa a 780 euro, mentre da metà marzo 2019 sarà erogato il reddito di ...

Di Maio promette Reddito di cittadinanza dal 2019 ma i soldi non ci sono : Parole Parole cantava Mina nel 1972. Il vice premier Di Maio sempre più in difficoltà cerca ancora di fare campagna

Reddito di cittadinanza : chi ha una casa di proprietà è a rischio esclusione : Il Reddito di cittadinanza è da sempre uno dei cavalli di battaglia del Movimento 5 Stelle, ora con Di Maio al ministero del Lavoro e dello Sviluppo Economico il progetto sta per diventare realta'. I 5 Stelle non sono gli unici al governo però, c'è anche la Lega, e così la torta è da dividere in due seguendo il programma di governo. Il ministro dell'Economia Tria è infatti messo sotto pressione sia da Salvini che da Di Maio, il primo lo pressa ...

Reddito di cittadinanza - escluso chi ha casa di proprietà/ Indiscrezione - M5s restringe platea : chi rischia : Reddito di cittadinanza, chi ha una casa di proprietà potrebbe non goderne. L'idea per far quadrare i conti è restringere la platea: ecco chi rischia l'esclusione.(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 11:27:00 GMT)

Reddito minimo di cittadinanza : il piano è pronto ma servono i soldi : Il vero nodo da sciogliere rimangono le coperture finanziarie. Si possono fare i conti come vogliamo, ma per rendere disponibile a circa 5 milioni di italiani in poverta' assoluta un Reddito minimo di cittadinanza [VIDEO] e delle pensioni di almeno 780 euro, come vorrebbe fare il M5S, servono almeno 10 miliardi di euro. Il piano del Governo per trovare le coperture Parlando del Reddito di cittadinanza e non solo il Vicepremier e ministro del ...