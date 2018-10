Reddito di cittadinanza | Tria | ' rete protezione per arginare sentimenti contro Europa e

Il Reddito di cittadinanza non coprirà le spese 'immorali' - lo dice Di Maio - : Roma, 3 ott., askanews, - 'Il reddito sarà erogato su una card la cui tracciabilità non permette l'evasione o spese immorali. Quei soldi servono per assicurare i beni di prima necessità, se vado a ...

Luigi Di Maio : "Né Gratta e vinci né sigarette con il Reddito di cittadinanza" : "Noi faremo una cosa molto semplice con l'aiuto delle tecnologie: il reddito sarà erogato su una carta e questo permette la tracciabilità, non permette l'evasione o spese immorali con quei soldi e quindi permette di utilizzare questi soldi per la funzione per cui esistono, vale a dire assicurare la sopravvivenza minima per l'individuo". Così Luigi Di Maio nel corso di alcune dichiarazioni ai cronisti torna a parlare del ...

Reddito di cittadinanza - Guardia di Finanza in campo contro "abusi e furbetti" : Tria assicura che le Fiamme Gialle scenderanno in campo per stanare "i possibili abusi". Castelli: "Se col Reddito di...

Tria : rialzo deficit non sfascia i conti. Di Maio : Reddito cittadinanza non per spese immorali : Il ministro dell'Economia durante il suo intervento alla presentazione del rapporto `Dove va l'economia italiana e gli scenari di politica economica´ del Centro Studi di ConfindusTria ha precisato ...

Chi potrà accedere al Reddito di cittadinanza : Dopo la conferma dell'introduzione del reddito di cittadinanza con la prossima manovra, restano ancora poco chiari i criteri di accesso alla misura fortemente voluta dal M5s. Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, assicura che dal reddito di cittadinanza verranno esclusi i rom, ma poi precisa: "Se si rispettano alcuni requisiti come essere cittadini italiani e aver voglia di lavorare io non faccio differenze".Continua a leggere

Pensioni e LdB2019 : su Quota 100 e Reddito di cittadinanza si cerca l'accordo con l'UE : Dopo gli scontri accesi che si sono verificati negli scorsi giorni con i tecnici dell'UE, la diplomazia sembra iniziare a muoversi sottotraccia per la ricerca di un compromesso sulla sostenibilità delle misure previste all'interno della legge di bilancio 2019. D'altra parte, mancano ancora i dettagli operativi mentre sullo sfondo i mercati hanno visto lo spread tra Btp e Bund arrivare a superare l'importante soglia psicologica dei 300 punti, con ...

780 euro e zero cash - i paletti del Reddito di cittadinanza : Non potrà essere speso in contanti, avrà un importo di 780 euro e sarà destinato a circa 6,5 milioni di italiani che vivono sotto la soglia di povertà. Il famigerato reddito di cittadinanza non è solo ...

Reddito di Cittadinanza - Salvini : 'I rom italiani sono miei fratelli - spetta anche a loro' : Matteo Salvini ormai ne parla come se fosse un suo progetto, segno che il lavoro di squadra del Governo ha fatto crescere un certo senso di appartenenza allo stesso Esecutivo. Il riferimento va al Reddito di Cittadinanza, una misura molto cara al Movimento Cinque Stelle che è stata inserito nel famigerato contratto che vincola l'operato del Governo. La sorpresa arriva nelle parole del Ministro dell'Interno, rilasciate in occasione della sua ...

La sottosegretaria del Movimento 5 Stelle : "Il Reddito di cittadinanza? Non è da spendere dall'Unieuro..." : Laura Castelli , sottosegretaria pentastellata al Ministero dell'Economia e delle Finanza, ha spiegato - ospite su Rai Tre ad Agorà - come funziona il provvedimento cavallo di battaglia del suo ...

Pensione e Reddito di cittadinanza anche a stranieri - la Consulta contraddice Di Maio : Sul reddito di cittadinanza nelle ultime giornate si è fatto un gran discutere. La nota di aggiornamento del Def , con lo sforamento del deficit salito al 2,4%, cosa che dà maggior margine di spesa al governo per la prossima legge di Bilancio, ha di fatto aumentato esponenzialmente le possibilità che tutto ciò che vanno promettendo i due partiti di maggioranza, venga davvero messo in pratica. Ed è così che Quota 100 e reddito di cittadinanza, ...

Non è un Reddito di Cittadinanza ma 'd'umiliazione' - dice Saraceno : Roma . Questione di parole, innanzitutto. "Ma quale reddito di Cittadinanza? Questo semmai è un reddito di umiliazione". E però oltre al lessico, c'è la sostanza: "Ma leggano, ma studino, questi ...

Reddito di cittadinanza - Salvini : “Anche ai rom se sono cittadini italiani per bene” : Il Reddito di cittadinanza andrà “anche ai rom se sono italiani e sono persone per bene perché ci sono rom e rom e solo una minima parte vive nei campi. Nei campi rom non vedo tutta questa voglia di lavorare”. Matteo Salvini, ospite a Mattino Cinque, chiarisce che la misura prevista dalla manovra andrà agli italiani. “Poi – ha aggiunto – se sono cittadini italiani, anche se arrivano da Marte, sono cittadini ...

Reddito di cittadinanza con card elettronica : dove potrà essere speso : Il vicepremier Di Maio: "Non voglio che si spendano i soldi in giochi d'azzardo". Quasi sicuro, inoltre, che il possesso di...