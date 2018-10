Reddito di Cittadinanza | Salvini | ' I rom italiani sono miei fratelli | spetta anche a loro'

La sottosegretaria del Movimento 5 Stelle : "Il Reddito di cittadinanza? Non è da spendere dall'Unieuro..." : Laura Castelli , sottosegretaria pentastellata al Ministero dell'Economia e delle Finanza, ha spiegato - ospite su Rai Tre ad Agorà - come funziona il provvedimento cavallo di battaglia del suo ...

Pensione e Reddito di cittadinanza anche a stranieri - la Consulta contraddice Di Maio : Sul reddito di cittadinanza nelle ultime giornate si è fatto un gran discutere. La nota di aggiornamento del Def , con lo sforamento del deficit salito al 2,4%, cosa che dà maggior margine di spesa al governo per la prossima legge di Bilancio, ha di fatto aumentato esponenzialmente le possibilità che tutto ciò che vanno promettendo i due partiti di maggioranza, venga davvero messo in pratica. Ed è così che Quota 100 e reddito di cittadinanza, ...

Non è un Reddito di Cittadinanza ma 'd'umiliazione' - dice Saraceno : Roma . Questione di parole, innanzitutto. "Ma quale reddito di Cittadinanza? Questo semmai è un reddito di umiliazione". E però oltre al lessico, c'è la sostanza: "Ma leggano, ma studino, questi ...

Reddito di cittadinanza - Salvini : “Anche ai rom se sono cittadini italiani per bene” : Il Reddito di cittadinanza andrà “anche ai rom se sono italiani e sono persone per bene perché ci sono rom e rom e solo una minima parte vive nei campi. Nei campi rom non vedo tutta questa voglia di lavorare”. Matteo Salvini, ospite a Mattino Cinque, chiarisce che la misura prevista dalla manovra andrà agli italiani. “Poi – ha aggiunto – se sono cittadini italiani, anche se arrivano da Marte, sono cittadini ...

Matteo Salvini a Mattino Cinque : "Reddito di cittadinanza anche ai rom italiani - ma solo se 'per bene'" : "Il reddito di cittadinanza andrà agli italiani che hanno come volontà precisa di trovare lavoro. Abbiamo chiesto che vada a chi vuole entrare nel mondo del lavoro. anche ai rom, qualora possiedano la cittadinanza italiana e siano persone per bene. Ci sono rom e rom e solo una minima parte vive nei campi".Lo dice Matteo Salvini a Mattino Cinque rispondendo a una domanda sulla possibilità che anche i rom ricevano il reddito ...

Reddito di cittadinanza con card elettronica : dove potrà essere speso : Il vicepremier Di Maio: "Non voglio che si spendano i soldi in giochi d'azzardo". Quasi sicuro, inoltre, che il possesso di...

Spread - la Lega accusa il M5s : 'Colpa del Reddito di cittadinanza' : Ai leghisti il reddito di cittadinanza voluto dai Cinque Stelle ha sempre fatto schifo. Nel marzo del 2017 Matteo Salvini ne parlava così: 'Il reddito di cittadinanza che propongono i Cinque Stelle è ...

Reddito di cittadinanza - assegni anche di 2mila euro a famiglia. Ecco le cifre : Il Reddito di cittadinanza partirà dal 2019, precisamente dal mese di marzo quando nel contempo saranno avviati i nuovi centri per l’impiego. Lo ha confermato Luigi Di Maio in queste ore, dopo aver avuto la conferma che nella Legge di Bilancio 2019 – grazie all’aumento del rapporto deficit/PIL avvenuto con l’approvazione del DEF – ci saranno le risorse per far partire pensione e Reddito di cittadinanza già dal 2019. Nel ...

Reddito di cittadinanza : ancora da chiarire i requisiti di accesso e il suo utilizzo : Il Reddito di cittadinanza è sicuramente insieme alla quota 100 la misura più attesa della prossima Legge di Bilancio: secondo le stime e secondo un recente articolo con tanto di analisi del Corriere della Sera, la misura è attesa da una platea di circa 6 milioni di cittadini. L’importanza della misura, anche in relazione al numero dei potenziali beneficiari, è stata confermata anche dall’ultima nota di aggiornamento del Def, perché l’aver ...

Reddito di cittadinanza - spesa vincolata : solo negozi italiani : Ma nella Lega crescono i malumori. Il capogruppo del Carroccio: "Soldi buttati" Reddito di cittadinanza, come funziona in Europa

Di Maio : "Card elettronica per Reddito cittadinanza" : "Stiamo mettendo in piedi un sistema informatico con card elettronica " per il reddito di cittadinanza che "non ti permette di entrare in certi negozi...". E' quanto ha detto il vice premier Luigi Di ...

REDDITO di CITTADINANZA 2018: chi ha diritto al sussidio previsto dal governo? Bancomat e app con borsellino digitale per le spese, ma alcune sono vietate.

Reddito di cittadinanza e flat tax 2019 - le conferme ufficiali e gli aggiornamenti. Cosa cambia : Non solo flat tax e Reddito di cittadinanza, innanzitutto, perché il governo ufficializza anche la cancellazione degli aumenti dell'Iva previsti per il 2019..