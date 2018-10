Recuperare un credito in Europa

caffeinamagazine

: Alzi la mano chi almeno una volta nella vita ha avuto l’esigenza di attivarsi per recuperare un proprio credito. Si… - law_slc : Alzi la mano chi almeno una volta nella vita ha avuto l’esigenza di attivarsi per recuperare un proprio credito. Si… - zazoomblog : Milano: professionisti ricorrono alla ndrangheta per recuperare un credito. 5 arresti - #Milano: #professionisti… -

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) Le aziende italiane che si trovano loro malgrado a dovercrediti insoluti da parte di aziende operanti in paesi facenti parte dell’Unione Europea, devono affrontare scenari giuridici disomogenei, che variano di nazione in nazione. La stessa Unione Europea, al corrente dei livelli qualitativi differenti tra i 24 Stati membri della UE, ne analizza annualmente lo stato di salute, pubblicando un rapporto sulla giustizia in.Il quadro di valutazione sulla Giustizia UE confronta l’efficienza, la qualità e l’indipendenza dei sistemi giudiziari degli Stati membri, con lo scopo di poter aiutare le autorità nazionali a migliorare l’efficacia dei sistemi giudiziari ma anche come guida per orientare le PMI italiane in caso di controversie con clienti oltreconfine. I risultati del quadro di valutazione 2017 sono parte integrante della valutazione per Paese attualmente in corso, ...