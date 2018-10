Rebecca De Pasquale | ex del Grande Fratello | ' Lavoro solo un giorno a settimana come colf'

Blastingnews

(Di mercoledì 3 ottobre 2018)Deaveva lanciato un disperato appello oltre un anno fa perché, dopo aver partecipatoconcorrente al14, era rimasta senzae senza soldi. Prima di entrare nella Casa più spiata e famosa d'Italia lavoravacorista al Teatro Verdi di Firenze. Dopo il GF era finita sul lastrico,aveva confessato lei stessa alle di gossip Nuovo Tv, proponendosi anche per cambiare anche i pannoloni agli anziani e autocandidandosilavapiatti,o addetta alle pulizie nei condomini. Oggi la situazione lavorativa per la simpatica e divertente transgender di Eboli non è cambiata più di tanto.Denon ha trovatoL'ex gieffina ha rilasciato un'intervista a iGossip.it in cui ha rivelato che, nonostante i numerosi appelli, non ha trovato undignitoso. Di cosa si occupa oggi? Lavora, maunalla ...