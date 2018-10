Real Madrid e Manchester United in crisi | doppio tonfo in Europa

Real Madrid - crisi di gol e risultati. Navas rimpiange Ronaldo : Real Madrid– Il più lungo digiuno di gol da 11 anni a questa parte, un avvio di Liga balbettante (nonostante il primato, ma con soli 14 punti) e un ko inaspettato a Mosca in Champions che non ha fatto altro che aumentare perplessità, malumori e rimpianti nello spogliatoio dei campioni d’Europa. Nostalgia canaglia Ebbene si, […] L'articolo Real Madrid, crisi di gol e risultati. Navas rimpiange Ronaldo proviene da Serie A News ...

Real Madrid - Modric : “Viviamo un brutto periodo - dobbiamo rialzarci” : Tre partite senza vincere e senza segnare, a Madrid, sponda Real, non capitava da ben 11 anni. I pluricampioni d’Europa stanno vivendo un brutto momento e la sconfitta ieri, in Champions, contro il Cska di Mosca, ne ha dato la conferma. A metterci la faccia è stato Modric, che ha rilasciato alcune dichiarazioni ad As […] L'articolo Real Madrid, Modric: “Viviamo un brutto periodo, dobbiamo rialzarci” proviene da Serie A ...

Real Madrid - Modric conferma tensione nello spogliatoio dei Blancos : Il giorno dopo la sconfitta di Mosca contro il CSKA, le prime pagine dei giornali spagnoli non ci sono andati leggeri contro il Real Madrid: “Nuovo naufragio”, “Un regalo e tre pali”, “Cinque ore e 19 minuti senza gol”, la crisi di gioco e di risultati e l’assenza di Cristiano Ronaldo che inizia a farsi pesante. A tal proposito si è espresso anche Luka Modric, non ancora al top dopo un’annata ...

Senza Ronaldo il Real Madrid non segna più. Modric : 'Brutto clima nello spogliatoio' : Madrid - Risveglio amaro in casa Real Madrid , dove inizia a sentirsi tremendamente la mancanza di Cristiano Ronaldo . L'immagine propinata dalla ' Casa Blanca ' di un gruppo armnoniso e di una ...

Real Madrid - Keylor Navas su mancanza Ronaldo : “Non si copre il sole con un dito” : La partita di ieri col Cska ha confermato quanto già era evidente all’ambiente di Madrid: il Real è in difficoltà e le tre partite senza segnare sono più di un indizio. Benzema aveva iniziato alla grande ma adesso sembra essere calato; Bale è alle prese coi soliti fastidi fisici; Mariano, l’acquisto estivo per il reparto offensivo, non si è ancora inserito. Insomma: si tocca con mano l’assenza di Cristiano Ronaldo. E nel ...

Crisi Real Madrid nel post Cristiano Ronaldo : “non si copre il sole con un dito” : Cristiano Ronaldo ha lasciato il Real Madrid in estate, il club non sta riuscendo a sopperire a questa mancanza di rilievo “Cristiano ha fatto molto a Madrid e non si copre il sole con un dito. Ha segnato moltissimi gol con il Real, ma ora è il passato. E non si può vivere di passato. Gli auguriamo il meglio, ma il nostro pensiero deve andare a noi. E per vincere le partite bisogna lottare“. Keylor Navas manda messaggi chiari dopo i ...

Real Madrid - 3 gare di fila senza gol : con Cristiano Ronaldo non era mai successo : Adesso possiamo chiamarla con il suo vero nome: crisi. Il Real Madrid cade a Mosca contro il Cska, 1-0,, ma è un altro il dato che fa riflettere, e probabilmente preoccupare Lopetegui: l' assenza di ...

In Spagna : 'Nuovo naufragio del Real Madrid' : MADRID - ' Nuovo naufragio ', ' Un regalo e tre pali ', ' Cinque ore e 19 minuti senza gol ', la crisi di gioco e di risultati e la nostalgia per Cristiano Ronaldo . C'è tutto questo nelle pagine ...

Video/ Cska Mosca Real Madrid (1-0) : highlights e gol della partita (Champions league) : Video Cska Mosca Real Madrid (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita, valida per la fase a gironi della Champions League. Vlasic mette KO i Blancos.(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 09:56:00 GMT)

Champions League - risultati e classifiche : cade il Real Madrid : Champions League, risultati E classifiche – Si sono concluse le prime partite della seconda giornata dei gironi di Champions League. E ci sono stati diversi risultati inattesi, primo tra tutti la sconfitta del Real Madrid in casa del CSKA Mosca che di fatto “rovina” la larga vittoria della Roma per 5-0 contro il Viktoria Plzen. […] L'articolo Champions League, risultati e classifiche: cade il Real Madrid proviene da Serie ...

Champions - Cska Mosca-Real Madrid 1-0 : decide Vlasic dopo 64 secondi : Impresa Cska Mosca, gli dei del Real Madrid cadono nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Si decide tutto nel primo minuto di partita, quando Kroos sbaglia un retropassaggio e ...

Calcio - Champions League 2018-2019 : il trionfo delle italiane - Real Madrid ko - pari del Bayern Monaco e del Manchester United : E’ andata in archivio questa giornata di Champions League valida per la seconda giornata di incontri della massima competizione calcistica. Una serata che sorride alle italiane viste i netti successi di Juventus contro lo Young Boys (3-0) e della Roma contro Viktoria Plzen (5-0). I risultati a sorpresa non sono mancati. Il Real Madrid perde incredibilmente a Mosca contro il CSKA con rete di Nikola Vlašic ed ora il discorso qualificazione ...

Champions League – Clamoroso flop del Real Madrid - Roma super : risultati e classifica del Girone G : Il CSKA Mosca batte clamorosamente il Real Madrid e si porta in testa alla classifica del Girone, la Roma sorride grazie alla vittoria contro il Viktoria Plzen Splendida vittoria della Roma questa sera nella seconda sfida della fase a gironi di Champions League. I giallorossi hanno letteralmente asfaltato il Plzen con un secco 5-0 all’Olimpico. Un successo importantissimo per la Roma che, complice la clamorosa sconfitta del Real ...

Diretta/ Cska Mosca-Real Madrid (risultato finale 1-0) streaming video Sky : grande impresa dei russi! : Diretta Cska Mosca Real Madrid streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Champions League (oggi 2 ottobre)(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 22:53:00 GMT)