Rapina mano armata | condannato il figlio del procuratore di Brescia Buonanno

Trieste - Rapina a mano armata con un taglierino in una farmacia : E' successo in via Giulia. Il malvivente, che avrebbe agito per la seconda volta a distanza di dieci mesi, ha strattonato e minacciato con un taglierino il personale dietro al bancone. Bottino di ...

Roma - Rapinarono 16enne sul pullman : arrestati due nomadi minorenni a Castel Romano : rapinarono una 16enne sul bus, arrestati due nomadi del campo di Castel Romano. Dopo un mese di indagini i carabinieri della stazione Roma Tor dè Cenci hanno arrestato, in esecuzione di misura ...

Rapinarono 16enne sul pullman : arrestati due nomadi minorenni a Castel Romano : Rapinarono una 16enne sul bus, arrestati due nomadi del campo di Castel Romano. Dopo un mese di indagini i carabinieri della stazione Roma Tor dè Cenci hanno arrestato, in esecuzione di misura ...

Castel Romano - Arrestati 2 minorenni : avevano picchiato e Rapinato 16enne - Romait - : LEGGI ANCHE Raggi, Maxi-emendamento: 'Con Giovanni Tria 125 milioni I messaggi di solidarietà per Daisy dal mondo dello sport e non solo Roma, Scuola, Cgil-Cisl-Uil: Stabilizzazioni per nidi e scuola ...