Raid Macerata | chiesti 12 anni per Traini

Raid Macerata - Traini : Scusate - sbagliai : 11.21 "Scusate, ho sbagliato".Così Luca Traini, autore del Raid a colpi di pistola contro migranti a Macerata lo scorso 3 febbraio durante il processo con rito abbreviato in Corte d'Assise. "Non provo nessun odio razziale - ha detto leggendo frasi scritte su fogli volevo fare giustizia contro pusher per il bombardamento di notizie sullo spaccio diffuso anche a causa dell'immigrazione:anche la mia ex fidanzata assumeva sostanze. In carcere ho ...