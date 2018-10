Raid contro migranti a Macerata | Traini in Aula | Chiedo scusa | ho sbagliato

Napoli - paura vicino la storica chiesa. Raid contro casa di un pregiudicato - esplosi 9 colpi verso la camera da letto : Nove bossoli sul selciato, quattro ogive in camera da letto. E' quello che resta del Raid intimidatorio che è avvenuto questa notte contro l'abitazione di un pregiudicato in via Carbonara, a pochi ...

Napoli Est - Raid a colpi di pistola contro un negozio : trovati 5 bossoli : raid a colpi di arma da fuoco contro un negozio a Napoli: all'alba a finire nel mirino è stata una polleria nel quartiere di San Giovanni a Teduccio. Secondo la testimonianza raccolta dalla Polizia, ...

Raid contro i migranti - fermati tre studenti universitari - : Residenti a Ceprano, nel Frusinate, avrebbero messo in atto almeno sette aggressioni in diverse regioni italiane. Nelle loro abitazioni sono stati trovati bastoni, mazze da baseball, sfollagente, ...

Mondiali - Italvolley contro Serbia e Polonia : le dirette della Final Six su Raidue : L'Italvolley brava e fortunata, anche se a questi livelli ogni avversaria è temibile. Ad ogni modo gli azzurri del CT Blengini nel girone delle Final Six ai Campionati Mondiali di Pallavolo, hanno evitato gli spauracchi [VIDEO] Brasile, Russia e Stati Uniti che comporranno un autentico 'girone della morte'. Per l'Italia, invece, le avversarie si chiamano Polonia e Serbia. Accedono alle semiFinali incrociate le prime due di ciascun girone ed è ...

Milano - svastiche e insulti in scuola popolare via Bramantino/ Salvini contro autori Raid “vigliacchi” : Milano, raid omofobo con svastiche e scritte pro-Salvini nella scuola degli stranieri: ultime notizie, sindaco Sala "attacco al modello di integrazione, vergogna intollerabile"(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 08:37:00 GMT)

Raid omofobo a Milano - scritte contro gay e pro Salvini. Il ministro : «Vigliacchi» : Sono una decina i bambini che già questa mattina si sono messi al lavoro per cancellare i segni del Raid contro la Scuola Popolare di via Bramantino a Milano devastata e insudiciata da insulti...

Roma - Raid intimidatorio contro la sede del Pd : impiccato un fantoccio e scritte sui muri : Un fantoccio avvolto nella bandiera tricolore impiccato alla grata dell"ingresso di via Farnesina 37, lì dove c"è la targa, con tanto di simbolo, che indica la vicina sede del Partito Democratico di Ponte Milvio, a Roma.E oltre al pupazzo impiccato, anche scritte intimidatorie sui muri e striscioni in cui il Pd viene accusato di essere complice e mandante di crimini commessi sul territorio italiano dalle minoranze etniche, così come scrive Il ...

#controcorrente : ha ancora senso una provincia "Granda" con le aree del Cuneese e dell'Albese-BRaidese divise su tutto? Meglio separarsi : L'autostrada Cuneo-Asti interrotta nelle campagne di Cherasco è il simbolo di una politica locale che non batte i pugni sui tavoli romani per completare l'opera. Ma è, soprattutto, l'immagine della "Granda" spaccata a metà non solo dal punto di vista dei collegamenti ...

Napoli est brucia : Raid nella notte - colpi di pistola anche contro i poliziotti : colpi di pistola contro una pattuglia di agenti della polizia durante un inseguimento. È accaduto nel cuore della notte, a Ponticelli, un vero raid di fuoco contro gli agenti delle volanti del ...

Yemen - Raid saudita contro uno scuolabus : almeno 43 morti - quasi tutti bambini : almeno 43 bambini morti, molti dei quali sotto i dieci anni di età, e altre 50 persone ferite. Questo il bilancio provvisorio stilato dalla Croce Rossa Internazionale, in seguito ai raid aerei che oggi hanno colpito uno scuolabus e un affollato mercato nella provincia di Saada, nel nord dello Yemen. L'attacco, secondo leader tribali locali, è stato sferrato dalla coalizione a guida saudita. In precedenza l'Arabia saudita aveva reso ...