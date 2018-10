Rai Uno | prorogati i termini per partecipare a Sanremo Giovani 2018

Diretta Napoli-Liverpool oggi in tv su Rai Uno : Nella serata di oggi è in programma Napoli-Liverpool, partita valida per la seconda giornata del girone C di Champions League. Si tratta già di una partita decisiva per la squadra di Carlo Ancelotti, reduce dallo scialbo pareggio a reti inviolate contro la Stella Rossa nel primo turno. I Reds hanno invece l'occasione di andare subito in fuga, dopo la vittoria nello scontro diretto con il Paris Saint Germain alla prima giornata. La Diretta di ...

Diretta Napoli-Liverpool in streaming gratis su RaiPlay e in chiaro su Raiuno : Prosegue l'appuntamento con la Champions League 2018-2019 e questa sera, mercoledì 3 ottobre, toccherà al Napoli scendere in campo. La squadra azzurra guidata da mister Ancelotti prova a conquistare i fatidici tre punti dopo il debutto deludente di due settimane fa a Belgrado contro la Stella Rossa. Una sfida non proprio semplice per il Napoli che stasera al San Paolo proverà ad avere la meglio contro il Liverpool, che all'esordio ha battuto il ...

Grande Fratello Vip - gli ascolti : Mediaset travolta da Raiuno - Ilary Blasi in sofferenza : Anche per la prima serata di ieri, lunedì 1 ottobre, i programmi di intrattenimento offerti da Mediaset non riescono a decollare. Il cavallo di battaglia di Canale 5 , il reality-show Grande Fratello ...

Napoli - esordio casalingo in Champions in chiaro su Rai Uno : Ogni gara è come una finale. Il Napoli sa di non essere stato per nulla fortunato al sorteggio e di aver trovato un girone durissimo. Per passare al secondo turno di Champions League, gli uomini di Carlo Ancelotti dovranno uscire indenni da un inferno dantesco che comprende anche Paris Saint Germain e Liverpool. Dopo il pareggio a reti bianche sul campo della Stella Rossa, con parecchi rimpianti da parte di Insigne e compagni, gli azzurri si ...

“La vita promessa” – Luisa Ranieri è una madre coraggio nella nuova fiction di Raiuno. : nuova fiction in quattro puntate su Raiuno. Si tratta de “La vita promessa” con protagonista Luisa Ranieri. In onda in prima serata domenica 16, lunedì 17, lunedì 24 settembre e lunedì 1 ottobre. Luisa Ranieri è Carmela, una siciliana bella e risoluta, ma anche e soprattutto moglie innamorata e madre protettiva. Vittima delle attenzioni indesiderate […] L'articolo “La vita promessa” – Luisa Ranieri è una madre ...

“La vita promessa” – Luisa Ranieri è una madre coraggio nella nuova fiction di Raiuno. : nuova fiction in quattro puntate su Raiuno. Si tratta de “La vita promessa” con protagonista Luisa Ranieri. In onda in prima serata domenica 16, lunedì 17, lunedì 24 settembre e lunedì 1 ottobre. Luisa Ranieri è Carmela, una siciliana bella e risoluta, ma anche e soprattutto moglie innamorata e madre protettiva. Vittima delle attenzioni indesiderate […] L'articolo “La vita promessa” – Luisa Ranieri è una madre ...

Alberto Angela vs Maria De Filippi : la sfida auditel la vince lei. Ma RaiUno può comunque festeggiare : proporre la cultura il sabato sera è una conquista : Alberto Angela da una parte, Maria De Filippi dall’altra: la prima sfida vede in campo due vincitori. L’auditel ovviamente ne fornisce uno, in questo caso Tu si que vales che torna su Canale 5 con numeri di grande rilievo: 4.761.000 telespettatori con il 28,8% di share. Un risultato importante per il varietà Mediaset che, nota negativa, chiude quasi all’una di notte. Supera Ulisse che comunque porta a casa ascolti importanti ...

“Ulisse : il piacere della scoperta” – Prima puntata di sabato 29 settembre 2018 - su Raiuno - con Alberto Angela. La Cappella Sistina. : Ulisse – Il piacere della scoperta torna con una nuova edizione e una nuova rete passando infatti su Raiuno. Alberto Angela, dopo il grande successo di sabato scorso con Stanotte a Pompei dove ha superato i 4 milioni di spettatori con oltre il 24% di share, porta così il suo programma sulla rete ammiraglia per […] L'articolo “Ulisse: il piacere della scoperta” – Prima puntata di sabato 29 settembre 2018, su Raiuno, con Alberto ...

Alberto Angela : «Il sabato su Raiuno? Come andare sulla Luna» : Alberto Angela è la star del sabato sera di Raiuno. L’intrattenimento cede il passo alla cultura. Dopo il successo di ascolti di Stanotte a Pompei (con quasi il 25% di share) è il turno della nuova stagione di Ulisse: il piacere della scoperta che da Raitre emigra sulla rete ammiraglia (dal 29 settembre in prima serata per 4 puntate). Una scommessa che raccoglie i sorprendenti risultati dei precedenti appuntamenti con il divulgatore figlio ...

“Ulisse : il piacere della scoperta” – Prima puntata di sabato 29 settembre 2018 - su Raiuno - con Alberto Angela. La Cappella Sistina. : Ulisse – Il piacere della scoperta torna con una nuova edizione e una nuova rete passando infatti su Raiuno. Alberto Angela, dopo il grande successo di sabato scorso con Stanotte a Pompei dove ha superato i 4 milioni di spettatori con oltre il 24% di share, porta così il suo programma sulla rete ammiraglia per […] L'articolo “Ulisse: il piacere della scoperta” – Prima puntata di sabato 29 settembre 2018, su Raiuno, con Alberto ...

‘Ulisse’ sbarca su Rai Uno - Alberto Angela al timone del sabato sera : le novità : Da domani in prima serata su Rai Uno il programma di divulgazione scientifica condotto dal giornalista: cosa cambia nel...

Joseph Micieli - il cuoco di Punta Secca su Rai Uno : Il Montalbano della cucina, Joseph Micieli oggi e' tornato su Rai Uno alla Gara dei cuochi, il programma condotto da Elisa Isoardi

Ascolti Tv 25 settembre : nuovo record per Temptation Island - battuta Rai Uno : Arrivano i dati auditel della prima serata di ieri 25 settembre 2018. A scontrarsi sono state la fiction 'Una pallottola nel cuore' e il docureality Temptation Island Vip. A trionfare nel prime time è stato il programma condotto da Simona Ventura che ha convinto 3,99 milioni di persone. Un successo in prima serata i cui numeri superano di gran lunga lo share della puntata d'esordio della scorsa settimana e segnano un nuovo record ...

Ascolti tv 24 settembre : delude l'esordio del Grande Fratello Vip - Rai Uno trionfa : La prima serata di lunedì 24 settembre è stata caratterizzata dalla messa in onda di due programmi di punta da parte di Rai e di Mediaset. Ad avere la meglio, in termini di audience è stata Rai Uno con la fiction 'La vita promessa [VIDEO]' con Francesco Arca e la bravissima attrice Luisa Ranieri. Ascolti deludenti, invece, per il Grande Fratello Vip la cui prima puntata non va oltre il 20.95%% di share. Rai Uno trionfa in prima serata con Luisa ...