Ragazza di 17 anni segregata e insultata dai genitori perché omosessuale

Parla la Ragazza di 17 anni tenuta segregata perché lesbica : "Mi dicevano che per loro ero una vergogna" : I genitori la chiudevano in casa quando uscivano. Era una vergogna per loro. Periferia est di Roma, la 17enne segregata in casa perché lesbica rompe il silenzio in un interrogatorio in forma protetta. Mentre la madre, nello stesso silenzio, adesso, si chiude. Ma durante lo stato di prigionia in cui la ragazza era detenuta all'interno delle mura domestiche non sono mancati gli insulti. Il Corriere riporta le parole della ragazza durante ...