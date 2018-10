Psv-Inter | Spalletti | “Nainggolan ai suoi livelli Icardi? Un animale in area”

Champions League 2018-2019 : Psv-Inter 1-2 - altra rimonta nerazzurra. Decidono Nainggolan ed Icardi : E’ sempre un Inter di rimonta in questa Champions League. altra vittoria dei nerazzurri, che superano 2-1 il PSV con le reti di Nainggolan ed Icardi, che ribaltano il vantaggio iniziale di Rosario. Un successo fondamentale in ottica qualificazione, visto che ora la squadra di Spalletti si trova in testa insieme al Barcellona a sei punti. La prima occasione della partita è di marca olandese al quarto minuto con Bergwijn: sponda perfetta di ...

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di PSV-Inter, sfida valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Una partita molto importante per i nerazzurri, che affrontano quella che dovrebbe essere la quarta forza del gruppo. La squadra di Spalletti vuole conquistare i tre punti, per non rendere inutile la vittoria ottenuta all'ultimo minuto all'esordio contro il Tottenham.

Psv-Inter 1-2, LA CRONACA – Nel primo tempo Rosario pericoloso autore del gol del vantaggio. Zoet para su Icardi e Nainggolan pareggia nei minuti finali. Nel secondo tempo più Inter che Psv. I nerazzurri infatti segnano l'1-2 con Icardi e volano in testa al gruppo C TABELLINO Psv (4-2-3-1): Zoet; Angeliño, Viergever, Schwaab, Dumfries; Hendrix,

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di PSV-Inter, sfida valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League.

VIDEO Mauro Icardi - gol del vantaggio in Psv-Inter 1-2 : il capitano fa volare i nerazzurri in Champions League : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI PSV-Inter Mauro Icardi ha portato l’Inter in vantaggio nella sfida contro il PSV Eindhoven valida per la Champions League 2018-2019. Il capitano ha siglato il 2-1 con uno dei suoi guizzi: colpo di testa per scavalcare portiere e difensore, poi diagonale per insaccare con grande classe. I nerazzurri hanno ribaltato la contesa e ora sperano di conquistare la seconda vittoria consecutiva nella massima ...

Psv-Inter - Icardi ribalta il risultato : la splendida azione personale dell’argentino vale il raddoppio [VIDEO] : L’attaccante dell’Inter salta il portiere e appoggia a porta vuota, regalando il vantaggio ai nerazzurri Mauro Icardi ribalta il risultato in Olanda, l’attaccante argentino regala il raddoppio all’Inter permettendogli di portarsi in vantaggio sul Psv. La formazione di Spalletti sfrutta a dovere le doti del proprio capitano, che salta il portiere con un tocco di testa e appoggia a porta vuota il pallone, eludendo ...