Psv-Inter LIVE | formazioni ufficiali | il risultato in diretta

Psv-Inter - le formazioni ufficiali : Psv-Inter, le formazioni ufficiali – Dopo il grande successo casalingo contro il Tottenham, nuovamente in campo l’Inter in Champions League, la squadra di Luciano Spalletti ha intenzione di avvicinarsi alla qualificazione, di fronte il Psv. Ecco le formazioni ufficiali e le scelte dei due allenatori. Psv-Inter, le formazioni ufficiali PSV (4-2-3-1): Zoet; Angeliño, Viergever, Schwaab, Dumfries; Hendrix, Rosario; Bergwijn, ...

LIVE Psv-Inter - Champions League in DIRETTA | Risultato 0-0| Aggiornamenti e gol in tempo reale : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di PSV-Inter, sfida valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Una partita molto importante per i nerazzurri, che affrontano quella che dovrebbe essere la quarta forza del gruppo. La squadra di Spalletti vuole conquistare i tre punti, per non rendere inutile la vittoria ottenuta all’ultimo minuto all’esordio contro il Tottenham. Sarà un match, però, decisivo per ...

Psv Eindhoven-Inter - le formazioni ufficiali : Politano - Nainggolan e Perisic dietro Icardi : Dopo l’esordio da urlo in Champions League con la vittoria in rimonta sul Tottenham per 2-1, la squadra di Luciano Spalletti è pronta ad affrontare la seconda sfida europea, stasera è in programma PSV Eindhoven-Inter. “E’ una squadra che lotta forte e quindi dobbiamo essere bravi a saper sfruttare i piccoli spazi dove la palla va fatta […] L'articolo Psv Eindhoven-Inter, le formazioni ufficiali: Politano, Nainggolan e ...

Focus Champions League – Tutto sul Psv Eindhoven : gli olandesi sono una macchina quasi perfetta. Per l’Inter sarà un “derby” : Contro il Cagliari, l’Inter ha centrato il terzo successo consecutivo in campionato dimostrando di aver trovato quella continuità necessaria per risalire la classifica e disputare una stagione ai vertici. Archiviata la pratica sarda, per i nerazzurri è già tempo di pensare alla Champions League. Questa sera la squadra di Spalletti è attesa dall’insidiosa trasferta sul campo del Psv Eindhoven. I campioni di Olanda usciti con le ossa rotte ...

Youth League - l'Inter cade in Olanda : 2-1 Psv - sconfitta beffa per i nerazzurri : Una sconfitta che sa di beffa per l' Inter nella seconda giornata di Youth League . Di fronte ai pari età del PSV Eindhoven guidati da Ruud van Nistelrooy , nella seconda giornata della competizione ...

L'Inter e quei viaggi tabù in Europa. Sbloccarsi con il Psv vale un tesoro : Stasera a Eindhoven per non sciupare il felice debutto con il Tottenham Una trasferta di Champions League dopo 2415 giorni: L'Inter non vedeva l'ora. Anche per questo, dopo tanto buio in Europa, ...

Champions League - Psv Eindhoven-Inter : dove vedere la gara in Tv e in streaming : L’Inter sembra avere ormai acquisito quella sicurezza che mancava nelle prime gare di inizio stagione e sta dimostrando di poter mettere in difficoltà molti avversari grazie alla determinazione e alla qualità di diversi elementi della rosa. In occasione della seconda giornata della fase a gironi di Champions League che vedrà i nerazzurri impegnati in trasferta […] L'articolo Champions League, PSV Eindhoven-Inter: dove vedere la gara ...

