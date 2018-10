Psv-Inter 1-2 LIVE | Icardi! Sorpasso nerazzurro

Diretta/ Psv Inter - risultato live 1-1 - streaming video e tv : pareggio di Nainggolan! : Diretta Psv Inter, info streaming video e tv: partita importante in Champions League per i nerazzurri, reduci da quattro vittorie consecutive.

LIVE Psv-Inter - Champions League in DIRETTA | Risultato 1-1 | Nainggolan risponde al gol di Rosario : Calcio d'inizio alle ore 21.00 e non perdetevi nulla delle emozioni della sfida PSV-Inter con la DIRETTA di OA Sport. Buon divertimento! LE PAGELLE LIVE DI PSV-Inter CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O ...

LIVE Psv-Inter - Champions League in DIRETTA | Risultato 1-2 | Icardi porta in vantaggio i nerazzurri : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di PSV-Inter, sfida valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Una partita molto importante per i nerazzurri, che affrontano quella che dovrebbe essere la quarta forza del gruppo. La squadra di Spalletti vuole conquistare i tre punti, per non rendere inutile la vittoria ottenuta all’ultimo minuto all’esordio contro il Tottenham. Sarà un match, però, decisivo per ...

DIRETTA/ Psv Inter (risultato live 1-1) streaming video e tv : palo degli olandesi! : DIRETTA Psv Inter, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per la seconda giornata nel gruppo B della Champions League(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 22:04:00 GMT)

LIVE Psv-Inter - Champions League in DIRETTA | Risultato 1-1 | Pereiro colpisce il palo : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di PSV-Inter, sfida valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Una partita molto importante per i nerazzurri, che affrontano quella che dovrebbe essere la quarta forza del gruppo. La squadra di Spalletti vuole conquistare i tre punti, per non rendere inutile la vittoria ottenuta all’ultimo minuto all’esordio contro il Tottenham. Sarà un match, però, decisivo per ...

Psv Eindhoven-Inter 1-1 : risultato e cronaca in diretta live - Champions League 2018/2019 : PSV Eindhoven-Inter, Champions League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

LIVE Psv-Inter - Champions League in DIRETTA | Risultato 1-1 | Nainggolan risponde al gol di Rosario : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di PSV-Inter, sfida valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Una partita molto importante per i nerazzurri, che affrontano quella che dovrebbe essere la quarta forza del gruppo. La squadra di Spalletti vuole conquistare i tre punti, per non rendere inutile la vittoria ottenuta all’ultimo minuto all’esordio contro il Tottenham. Sarà un match, però, decisivo per ...

Psv Eindhoven-Inter 1-0 : risultato e cronaca in diretta live - Champions League 2018/2019 : PSV Eindhoven-Inter, Champions League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Psv-Inter - Nainggolan smonta la porta di Zoet : sul gol del belga però pesa il… fuorigioco di Icardi [VIDEO] : I nerazzurri pareggiano i conti con il Psv, sul gol di Nainggolan pesa però la posizione di Mauro Icardi in fuorigioco L’Inter pareggia i conti in Olanda, la formazione nerazzurra ristabilisce la parità al Philips Stadion grazie alla botta di Nainggolan che non lascia scampo a Zoet. pesa però sulla rete del belga il fuorigioco ad inizio azione di Icardi, al di là dell’ultimo difensore al momento del tiro di Vecino. ...

Diretta/ Psv Inter (risultato live 1-1) streaming video e tv : pareggio di Nainggolan! : Diretta Psv Inter, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per la seconda giornata nel gruppo B della Champions League(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 21:41:00 GMT)

Gol Rosario - il bellissimo gol del centrocampista porta il Psv in vantaggio sull’Inter [VIDEO] : Gol Rosario – Ci aveva già provato, ma Handanovic ha salvato tutto: Rosario, centrocampista del Psv Eindhoven ci ha riprovato da fuori ed è stato premiato. La gran bordata dell’olandese non ha lasciato scampo al portiere nerazzurro, rimasto fermo. Dunque Psv in vantaggio dopo neanche mezz’ora di gioco. Sort of goal that’s got even the ‘keeper like: “whoah, look at it go, such beautiful”#PSVInter ...

Psv-Inter 1-0 LIVE - nerazzurri in svantaggio : Psv-Inter 1-0 LIVE – Dopo il grande successo casalingo contro il Tottenham, nuovamente in campo l’Inter in Champions League, la squadra di Luciano Spalletti ha intenzione di avvicinarsi alla qualificazione, di fronte il Psv. Ecco le formazioni ufficiali e le scelte dei due allenatori. Psv-Inter, le formazioni ufficiali PSV (4-2-3-1): Zoet; Angeliño, Viergever, Schwaab, Dumfries; Hendrix, Rosario; Bergwijn, Pereiro, Lozano; De ...

Psv-Inter 1-0 La Diretta Rosario sblocca la gara : L'Inter di Luciano Spalletti, dopo la bellissima rimonta portata a termine all'esordio in Champions contro il Tottenham grazie alle reti di Icardi e Vecino a ribaltare il vantaggio londinese, fa ...

LIVE Psv-Inter - Champions League in DIRETTA | Risultato 1-0 | Icardi vicinissimo al pareggio : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di PSV-Inter, sfida valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Una partita molto importante per i nerazzurri, che affrontano quella che dovrebbe essere la quarta forza del gruppo. La squadra di Spalletti vuole conquistare i tre punti, per non rendere inutile la vittoria ottenuta all’ultimo minuto all’esordio contro il Tottenham. Sarà un match, però, decisivo per ...