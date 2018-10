PSG - Stella Rossa 6-1

Neymar-show e il PSG cammina sulla Stella Rossa. Schalke corsaro a Mosca : TORINO - Sontuosa partita dei parigini che stendono lo Stella Rossa 6-1. Superiori sotto ogni aspetto, basterebbe Neymar ad archiviare la pratica: il brasiliano sigla una splendida tripletta, con due ...

Il PSG travolge la Stella Rossa 6-1. Tripletta di Neymar : Il Paris Saint Germain ha battuto la Stella Rossa Belgrado 6-1, 4-0, a Parigi in una partita della seconda giornata del Gruppo C di Champions League. Una gara senza storia nel segno di Neymar, autore ...

Champions League – Gol pazzesco di Neymar : la punizione illumina la notte di PSG-Stella Rossa [VIDEO] : Un gol fantastico di Neymar su calcio di punizione illumina la notte di Champions a Parigi: il PSG passa in vantaggio sulla Stella Rossa con una magia del brasiliano che poi raddoppia Dopo la sconfitta nella sfida d’esordio, il PSG non può più permettersi di sbagliare. Contro la Stella Rossa di Belgrado, i parigini si affidano al talento di Neymar che dopo 20 minuti porta in vantaggio i francesi con un gol fantastico. La stella ...

Champions League - PSG-Stella Rossa. Neymar : 'Ora basta piagnucolare' : Quest'estate, in Coppa del Mondo, ho sofferto molto , mi sono infortunato ma ho fatto tutto il possibile per giocare con il Brasile anche se poi è finita male, ma non posso continuare a piagnucolare "...

Edoardo Berruto - il PSG ha la sua nuova stella : Sprint e Sport lo trovate in tutte le edicole e sullo store online per gli appassionati della tecnologia e non solo. Da quest'anno in un'unica applicazione trovi una versione multimediale integrata ...

PSG-Jordan Brand - che partnership! Il club francese si veste con il marchio dell’ex stella Nba [GALLERY] : Il Psg e l’incredibile partnership con Jordan Brand, il club di Neymar indosserà in Champions League la maglia del marchio di Michael Jordan Per la prima volta nel mondo del calcio, Jordan Brand si lega ad un club e lo veste dalla testa ai piedi. Il marchio di uno dei più famosi giocatori di pallacanestro del mondo si unisce al Paris Saint-Germain. Dalla collaborazione sono nate perciò le nuove divise della squadra ...