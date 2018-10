PSG | che numeri Neymar | la tripletta è da primato

PSG - Verratti; “Ora sto bene - con Tuchel ho ritrovato il sorriso” : “Ora sono al 100%, la scorsa stagione ho giocato tante partite nonostante il dolore, ma adesso sto bene e ho risolto ogni problema con i miei adduttori“. La buona notizia per il la Nazionale di Roberto Mancini arriva dall’intervista che Marco Verratti ha concesso a Le Parisien. Il calvario dell’ex Pescara sembra essere finito e il centrocampista italiano è pronto per vivere da protagonista una stagione con il suo ...

PSG - Neymar : 'Tuchel può farci vincere la Champions. Futuro? Sto bene a Parigi - e con Mbappé...' : L'attaccante del PSG Neymar parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions con la Stella Rossa: 'Il Mondiale? Ho fatto del mio meglio per partecipare al Coppa del Mondo dopo l'infortunio. Ho dato il massimo, ma sono frustrato da questa competizione, non voglio piagnucolare per tutta la vita, ho più motivi per essere felice che triste oggi. Mbappé? Sono molto ...

Ligue 1 - Rennes-PSG 1-3 : Tuchel a punteggio pieno : Dopo l'autorete di Rabiot segnano Di Maria, Meunier e Choupo-Moting, parigini alla sesta vittoria in fila

PSG - Tuchel affronta il caso Buffon dopo le recenti esclusioni : Gigi Buffon pronto a lottare con Areola per accaparrarsi il ruolo di portiere titolare del PSG: le ultime novità le svela Tuchel “Buffon giocherà sia contro il Rennes che contro il Reims“. Il tecnico del PSG Tuchel è stato stuzzicato in merito all’utilizzo di Gigi Buffon. dopo qualche intervento goffo di Areola in Champions League contro il Liverpool, in Ligue 1 l’allenatore dei parigini intende dunque riproporre ...

Champions League - i risultati della prima giornata : Liverpool batte PSG - che acuto dell’Atletico : Champions League, l’Inter vince, il Napoli fermato sul pari dalla Stella Rossa di Belgrado: queste ed altre emozioni nella serata europea Champions League, i risultati della prima giornata hanno dato già qualche spunto molto interessante. La gara più attesa era senz’altro quella tra Liverpool e PSG, vinta dagli inglesi con un gol allo scadere di Firmino. Bella la vittoria anche dell’Atletico Madrid, trovatosi sotto nel ...

DIRETTA/ PSG-Saint Etienne (risultato finale 4-0) streaming video Dazn : poker di Diaby - cinquina di Tuchel : DIRETTA Psg Saint Etienne streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita per la 5^ giornata della Ligue 1 francese(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 22:34:00 GMT)

Il PSG veste Jordan : “Se preferisci - fai finta che sia Buffon” : “Se conosci un po’ la storia sai che Michael Jordan ha sempre cercato le sfide. Parigi rispecchia pienamente questo spirito. Lo fa la città, lo fa la squadra”. Nei minuti faccia a faccia con lui, si capisce benissimo perché — più di altri — Jordan e il PSG abbiano scelto Dani Alves come uno dei portavoce della collaborazione. Mentre il sipario si apre sulla nuova collezione, che comprende una grossa parte di lifestyle e una ...

PSG - è caos portieri. Tuchel : "Mai detto che Areola è il n°1. Buffon è Buffon" : Thomas Tuchel avrà una bella gatta da pelare per quanto riguarda la titolarità del ruolo del portiere al Psg. Buffon e Areola, infatti, si sentono i custodi della porta ma solo uno di loro, ovviamente,...

PSG - Al Khelaifi : 'Neymar? Spero che il Real Madrid ci rispetti' : ROMA - ' Le voci di un continuo pressing del Real Madrid su Neymar ? Ad essere Realistici è un po' frustrante, perché non è giusto che altri club parlino con i nostri giocatori '. Ad alzare la voce su ...

PSG - Tuchel : 'Areola titolare? Cose dette prima dell'arrivo di Buffon' : Buffon o Areola: questo è il dilemma, per Thomas Tuchel. L'allenatore del Paris Saint-Germain non ha ancora delineato le gerarchie in porta, ed è tornato a parlarne nella conferenza stampa di ...

PSG - Tuchel fa dietro front : “Titolare? Gigi è Gigi…” : PSG, Tuchel- Tuchel, neo tecnico del PSG, aggiusta il tiro e ritratta le dichiarazioni su Buffon e Areola. Un dietrofront che apre le porte della titolarità all’ex capitano della Juventus. Buffon lavorerà in costante ballottaggio con Areola, ma le tre giornate di squalifica in Champions League vedranno Areola disimpegnarsi da numero uno. Tuchel ci ripensa […] L'articolo PSG, Tuchel fa dietro front: “Titolare? Gigi è ...

PSG - Tuchel precisa : "Non ho detto che Areola è il n° 1 adesso" : Il tecnico dei parigini: "Glielo avevo detto prima dell'arrivo di Buffon. Ma Gigi è Gigi". Contro il Saint Etienne gioca il francese

PSG-Jordan Brand - che partnership! Il club francese si veste con il marchio dell’ex stella Nba [GALLERY] : Il Psg e l’incredibile partnership con Jordan Brand, il club di Neymar indosserà in Champions League la maglia del marchio di Michael Jordan Per la prima volta nel mondo del calcio, Jordan Brand si lega ad un club e lo veste dalla testa ai piedi. Il marchio di uno dei più famosi giocatori di pallacanestro del mondo si unisce al Paris Saint-Germain. Dalla collaborazione sono nate perciò le nuove divise della squadra ...

Buffon scaricato dal PSG - incredibile decisione di Tuchel : Thomas Tuchel, allenatore del Paris Saint-Germain, scarica Gianluigi Buffon. ecco le parole del tedesco a RMC Sport: “Se ho deciso la gerarchia dei portieri tra Areola e Buffon? Sì, ho scelto. La decisione non è ancora definitiva, ma ho detto ad Alphonse che è a mio parere in pole position per essere il numero 1. Viene dal settore giovanile del club. Il Paris Saint-Germain è tutto per lui e vuole mettersi alla prova con questa ...