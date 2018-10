Nobel - trionfa la chimica green : Frances Arnold è la quinta donna della storia a vincere il PREMIO : Per la quinta volta nella sua storia, il premio Nobel per la chimica è stato assegnato a una donna, l'americana Frances H. Arnold. Gli altri vincitori del premio sono...

PREMIO NOBEL Chimica 2018/ Vincono Frances Arnold - George Smith - Gregory Winter : svolta green e studi proteine : Premio Nobel per la Chimica 2018: Vincono Frances Arnold, George Smith e Sir Gregory Winter per studi su proteine ed enzimi. La "svolta verde" e lo studio su malattie tumorali(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 12:51:00 GMT)

Nobel - trionfa la chimica 'green' : Frances Arnold è la quinta donna della storia a vincere il PREMIO : Per la quinta volta nella sua storia, il premio Nobel per la chimica è stato assegnato a una donna, l'americana Frances H. Arnold . Gli altri vincitori del premio sono l'americano George P. Smith e il ...

Nobel per la Chimica 2018 - PREMIO assegnato a Frances H. Arnold - George P. Smith e Gregory P. Winter : È la Chimica verde a vincire del Nobel per la Chimica 2018. L’Accademia di Svezia ha premiato la scoperta dei ‘registi dell’evoluzione’, come gli enzimi alla base di reazioni chimiche vitali, e con essa le numerose ricadute positive per tecnologie e processi di trasformazione amici dell’ambiente. Gli scienziati premiati sono gli statuninesi Frances H. Arnold e George P. Smith e il britannico Gregory P. Winter. L'articolo Nobel ...

Wikipedia ha rifiutato una pagina sul PREMIO NOBEL per la fisica perché non era abbastanza famosa : Infatti, a maggio, gli editori di Wikipedia non erano convinti che il lavoro di Strickland fosse abbastanza 'significativo' da meritare una pagina sull'enciclopedia online più famosa al mondo. ...

PREMIO NOBEL per la chimica 2018 a Frances H. Arnold - George P. Smith e Gregory P. Winter : Dal 1969 esiste inoltre il Premio per l'economia in memoria di Alfred Nobel, istituito in seguito a una donazione della Sveriges Riksbank e da allora gestito insieme ai premi originari. I premi sono ...

Nobel per la Chimica 2018 : PREMIO a 3 scienziati per ricerche sulle proteine : Il premio Nobel per la Chimica 2018 è stato assegnato agli americani Frances H. Arnold e George P. Smith e al britannico Sir Gregory P. Winter: lo ha annunciato l’Accademia reale svedese delle Scienze. Il riconoscimento è stato conferito alla scienziata “per l’evoluzione controllata degli enzimi” e a Smith e Winter per “la scoperta dell’attività batteriofaga dei peptidi e degli anticorpi“. Arnold ha ...

Frances H. Arnold - George P. Smith e Gregory P. Winter hanno vinto il PREMIO NOBEL per la Chimica : L'annuncio a Stoccolma per l'assegnazione dell'importante riconoscimento per la ricerca - streaming The post Frances H. Arnold, George P. Smith e Gregory P. Winter hanno vinto il premio Nobel per la Chimica appeared first on Il Post.

Il PREMIO NOBEL per la Chimica - in diretta : L'annuncio a Stoccolma alle 11:45 per l'assegnazione dell'importante riconoscimento per la ricerca - streaming The post Il premio Nobel per la Chimica, in diretta appeared first on Il Post.

Chi è Jean-Claude Arnault - il “palpatore” che ha fatto saltare il PREMIO NOBEL alla Letteratura 2018 : Lo scorso 1 ottobre la corte svedese ha riconosciuto Jean-Claude Arnault - marito di uno dei diciotto membri dell’Accademia che ogni anno aggiudica il Premio Nobel - colpevole di aver violentato una donna in un appartamento di Stoccolma nel 2011. Il fotografo si sarebbe macchiato di altri crimini che hanno gettato un ombra sulla reputazione della prestigiosa Accademia Svedese. Per questo motivo il Premio Nobel alla Letteratura 2018 è stato ...

Chi sono gli italiani che hanno vinto il PREMIO Nobel : Questa è la settimana in cui si assegnano i premi Nobel. Da Rita Levi Montalcini a Dario Fo, ecco i venti italiani che sono riusciti a conquistare il Premio nei rispettivi ambiti.

NOBEL FISICA 2018 - PREMIO A ASHKIN - MOUROU E STRICKLAND/ Scoperte laser - ecco chi sono i vincitori : PREMIO NOBEL per la FISICA 2018, vincono Arthur ASHKIN, Gerard MOUROU e Donna STRICKLAND per le loro ricerche e invenzioni nel campo dei laser. Il successo dei tre "pionieri"(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 14:22:00 GMT)

PREMIO NOBEL per la Medicina - tumori : al Pascale oltre 2mila pazienti trattati con l’immunoterapia : “l’immunoterapia è un vero e proprio tsunami nella lotta contro il cancro e il Premio Nobel assegnato a James Allison e a Tasuku Honjo per i loro studi su questa arma fotografa la portata di questa rivoluzione. L’Italia ha contribuito in maniera decisiva alle ricerche che hanno permesso di rendere disponibili le terapie immunoterapiche ai pazienti colpiti da tumori in fase molto avanzata. Basta pensare che all’Istituto ‘Pascale’ di Napoli, dal ...

PREMIO NOBEL Fisica 2018 a Arthur Ashkin - Gerard Mourou e Donna Strickland/ Vincono i 3 pionieri del laser : Premio Nobel per la Fisica 2018, Vincono Arthur Ashkin, Gerard Mourou e Donna Strickland per le loro ricerche e invensioni nel campo dei laser. I tre pionieri al successo(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 12:46:00 GMT)