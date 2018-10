Pirata della strada nel napoletano | investe tre ciclisti e ne uccide uno

Caserta - Pirata della strada investe tre braccianti e scappa : uno muore. Arrestato in officina mentre faceva riparare l’auto : Alla guida di un’utilitaria con motore truccato, ha travolto tre braccianti albanesi che andavano a lavorare nei campi in bici, uccidendo uno di loro. Poi è scappato, senza soccorrerli o dare l’allarme. L’episodio su una strada rettilinea, molto stretta, tra Napoli e Caserta. Il pirata della strada – un 24enne di Villa Literno, nel Casertano – si è fermato solo qualche chilometro più avanti per cambiare una gomma ...

Investe in auto tre ciclisti e scappa. Un giovane muore - preso il Pirata della strada : Succede a Giuliano, nel Napoletano. L'automobilista identificato e arrestato dal carrozziere, dov'era andato a sistemare l'auto

Pirata della strada investe tre ciclisti : uno muore : Tragico incidente a Giugliano. Rintracciato grazie all'esame di immagini degli impianti di videosorveglianza, risponderà di...

Investe tre ciclisti e fugge : un morto - preso il Pirata della strada a Giugliano : Un automobilista ha investito tre ciclisti, uno dei quali è morto, ed è fuggito ma è stato preso dai carabinieri mentre era dal carrozziere per tentare di cancellare le tracce dell'incidente. Accade a Giugliano, nel Napoletano. Alla guida della sua utilitaria blu con motore truccato, un 24enne nelle prime ore della giornata ha imboccato un rettilineo stretto a forte velocità. Sulla strada ...

Addio Luisa : investita da un Pirata della strada - si è spenta dopo un mese di agonia : S i è spenta, all'età di 40 anni, Luisa Boccia . Dei Quartieri Spagnoli, era stata investita la sera dello scorso 31 agosto al corso Garibaldi: è morta al Loreto Mare dopo un mese di agonia. Ha ...

Pavia - driver investita in centro : è caccia al Pirata della strada : La giovane, 26 anni, travolta dall'auto guidata da un ragazzo che si è fermato solo per qualche istante, e poi è fuggito

Incidente mortale di Speziale : si è costituito il presunto Pirata della strada : FASANO - Avrebbe un nome e un cognome il presunto pirata della strada che all'alba della vigilia di Ferragosto era alla guida di un furgone che ha travolto e ucciso il 19enne fasanese Giuseppe Vinci. ...

Messina : investe donna e fugge - arrestato Pirata della strada : Palermo, 19 set. (AdnKronos) - investe una donna e scappa. Accade a Brolo, in provincia di Messina, dove i carabinieri hanno arrestato con l'accusa di lesioni personali stradali gravissime un uomo di 39 anni. L'automobilista ieri sera, intorno alle 23.30, ha travolto con la propria auto una donna di

Ragazza di 17 anni investita a Pavia : il Pirata della strada è un minorenne : La giovane è stata ricoverata al San Matteo con trauma cranico, lesioni ai polmoni e frattura del bacino. Il responsabile è un coetaneo che aveva preso di nascosto l'auto al padre per uscire con gli amici

Pagani. Santino Sardo investito e ucciso da un Pirata della strada : Tutta Pagani è scossa per la tragica morte del signor Santino Sardo. Il pensionato di 83 anni è stato investito

Cassazione : 'Il Pirata della strada resta tale anche se poi si costituisce' : Il 'pirata della strada' resta tale anche se, dopo essersi allontanato dal luogo dell'incidente, ha un ripensamento, decidendo di farsi di identificare dalla polizia. Lo ha stabilito la quarta sezione ...

