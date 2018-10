Piazza San Carlo | Rapine con spray urticante per noia Ultime notizie Torino

“In Piazza San Carlo con lo spray urticante perché mi annoiavo ed era facile rapinare” : «Per noia, per gioco». Per questo Sohaib Bouimadaghen, 20 anni, italiano di seconda generazione, residente a Ciriè, nel Torinese, racconta di aver messo a segno le rapine in mezza Europa, compresa quella di piazza San Carlo il 3 giugno 2017. «Era facile, c’era rischio zero» scrive in una lettera inviata dal carcere di Ivrea dove è detenuto dall’apr...

Pd in Piazza a Roma - Martina : “Non si governa con odio. Ministri passano tempo a insultare - vergogna” : “Sono ossessionati dall’idea di trovare un nemico invece che trovare soluzioni per il Paese. Soffiano sul fuoco ma così un paese non tiene. Un paese non tiene se è governato dall’odio con Ministri che passano il tempo sui social a insultare l’opposizione. E a proposito di ‘assassini politici’: vergognatevi“. Lo ha detto Maurizio Martina durante il suo discorso dal palco in Popolo. “Se questo ...

Venezia - vandalizzata Piazza San Marco : vernice rossa sulla statua del leone : Atto di vandalismo nella notte a piazza San Marco, a Venezia: un gruppo di quattro persone ha imbrattato con una vernice rossa uno dei due leoncini che si trovano ai limiti della piazza. "Troviamoli per punirli e metterli a ripulire la città davanti a tutti", è l'appello lanciato dal sindaco Luigi Brugnaro.Continua a leggere

Venezia - imbrattato uno dei due 'leoncini' vicino a Piazza San Marco : Il blitz con la vernice rossa alle 4 del mattino. Il sindaco Brugnaro: "Sono due uomini e due donne, troviamoli e mettiamoli a ripulire la città"

Venezia - imbrattata con vernice rossa una statua di Piazza San Marco : Uno dei due leoncini dell'omonima Piazza, adiacente alla Basilica di San Marco, è stato imbrattato nella notte da ignoti.Continua a leggere

Ad Alba - una Piazza per ricordare ALEC - Gianfranco Alessandria : ... "Il Nucleo", dell'Accademia delle Arti che negli anni che precedettero la riapertura del Teatro Sociale riuscì a portare ad Alba prestigiosi spettacoli di prosa, concerti ed eventi musicali, di ...

Vigili in azione : operazione anti bivacco in Piazza San Francesco : Approfondimenti Stranieri bivaccano sul 'Masso della Signora': la denuncia di un lettore 13 maggio 2018 Stamattina, alle 8.30 circa, su segnalazione del Sindaco Vincenzo Napoli che stava eseguendo un ...

Palio de San Michele 2018 I GIOCHI in Piazza " Mercoledì 26 settembre - ore 21.30 : ...00 ore 19,30 ore 22,30 Veglia della Lizza nelle chiese rionali Apertura delle taverne rionali LIZZA E ASSEGNAZIONE DEL Palio 2018 "56 A EDIZIONE" SPETTACOLI IN TAVERNA Venerdì 28 settembre Moncioveta:...

Giovane sorpreso a rubare auto parcheggiata nel Piazzale antistante la Chiesa di Santa Croce : Nella serata di ieri un Giovane era intento a rubare una Fiat Punto parcheggiata nel piazzale antistante la Chiesa di Santa Croce in Via Madonna dei Cieli, quando è stato colto di sorpresa dagli ...

Sessanta panettieri al lavoro in Piazza protagonisti della festa di Savigliano : In città la decima edizione dell'appuntamento dedicato al cibo che rende ricche le tavole di tutto il mondo. Stand di prodotti tipici, convegno sulla celiachia, spettacoli Evento Ognuno ha un piccolo segreto, impossibile da farsi svelare. Ma qualcosa accomuna tutti i maestri panificatori che si alternano ai forni di piazza del Popolo: la passione per il pane, ...

Milano. Americana ferisce un passante con un drone in Piazza Duomo : In piazza Duomo la Polizia Locale ha fermato e denunciato una giovane responsabile di aver ferito un passante con un

Il David di Michelangelo arriva a Milano : a sorpresa in Piazza San Babila : I milanesi si sono risvegliati un po' fiorentini sabato 22 settembre. A piazza san Babila a sorpresa è spuntato il David, una delle opere più famose di Michelangelo, originariamente collocata in ...

Milano : spunta il David di Michelangelo in Piazza San Babila [GALLERY] : 1/21 Matteo Corner/LaPresse ...

Milano - drone colpisce passante in Piazza Duomo : Milano ore 13.45, giornata calda e assolata, perfetta per fare una bella passeggiata in centro, guardare magari le vetrine dei negozi, e perché no, attraversare piazza Duomo e raggiungere una gelateria per un bel gelato rinfrescante. Niente di più sbagliato, perché il pericolo è sempre in agguato, e può colpire chiunque anche dal cielo. Un apparecchio, all"inizio non meglio identificato, ha iniziato a volteggiare sopra le teste di passanti ...