Piazza Affari : amplia l'ascesa Telecom Italia : Vigoroso rialzo per la compagnia telefonica , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,03%. La tendenza ad una settimana di Telecom è più fiacca rispetto all'...

Piazza Affari : spinge in avanti Retelit : Protagonista Retelit , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,33%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'appeal ...

Piazza Affari : Banca Popolare di Sondrio - quotazioni alle stelle : Brillante rialzo per l' istituto di credito lombardo , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,24%. L'andamento di Popolare di Sondrio nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una ...

Piazza Affari apre la giornata in netto rialzo - +1 - 43% - : Roma, 3 ott., askanews, - Avvio di seduta in deciso rialzo per Piazza affari, con l'Ftse Mib che guadagna l'1,43%, a 20.855 punti.

Piazza Affari rimbalza con le banche. Spread in calo sotto i 290 punti : Milano in recupero dopo il nervosismo della vigilia. Investitori rassicurati dalla ipotesi di riduzione del rapporto deficit/Pil dal 2,4% al 2,2% nel 2020 e al 2% per il 2021. Euro in recupero, acquisti sui bancari...

Piazza Affari rivede la luce. Volano le banche - cala lo Spread : ... mentre sale l'attesa per il Job Report statunitense di venerdì che potrebbe fornire qualche indicazione in più sulle prossime mosse di politica monetaria della Federal Reserve. L'ammorbidimento del ...

Spread Btp-Bund in netto calo a 284 - Piazza Affari apre in rialzo : All’indomani di una giornata difficile sui mercati finanziari dove lo Spread ha chiuso in peggioramento a quota 301,2 punti base, con il rendimento del decennale italiano al 3,44 oggi il differenziale tra Btp e Bund tedeschi apre in netto calo e, in base alla piattaforma Bloomberg, segna 284 punti. Il rendimento del titolo decennale scende al 3,30%. L'articolo Spread Btp-Bund in netto calo a 284, Piazza Affari apre in rialzo proviene da Il ...

Borse - Piazza Affari rimbalza con le banche. Spread in calo : Milano in recupero dopo il nervosismo della vigilia. Occhi sempre puntati sugli obiettivi dei conti pubblici italiani nel giorno della presentazione dell'aggiornamento al Def. Euro in rialzo, acquisti sui bancari...

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari alle prese con lo spread a 300 (3 ottobre 2018) : BORSA ITALIANA news. A Piazza Affari OGGI occhi ancora puntati sullo spread. Non mancano dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 04:33:00 GMT)

Spread schizza a 295 punti - Piazza Affari apre in calo : Nel primo pomeriggio Piazza Affari ha cercato di recuperare le perdite della mattina con un rialzo dello 0,1%. Lo Spread, come ieri, dopo aver superato quota 300 in mattinata, ha poi ripiegato a 288. Quello sui titoli a due anni è prima salito fino a 211 punti, poi è tornato in area 205.Piazza Affari ha aperto in netto caloLo Spread tra Btp e Bund tedeschi decennali apre oggi 2 ottobre 2018 in netto rialzo, sopra 295 punti base dai 284 della ...

Spread chiude a 301 punti - Conte “Euro irrinunciabile”/ Borghi “meglio moneta propria” : Piazza Affari in rosso : Claudio Borghi (Lega), "Italia meglio con moneta propria": l'Euro affonda, lo Spread vola oltre 300 punti base. Dietrofront del parlamentare, "nessuna uscita, anche se la mia idea resta"(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 20:35:00 GMT)

Lo spread supera quota 300 e Piazza Affari ancora in rosso : Roma, 2 ott., askanews, - Finale di seduta in peggioramento sui titoli di Stato dell'Italia, con le tensioni che dopo alcuni tentativi di moderazione sono andate a riacutizzarsi spingendo i rendimenti ...

Piazza Affari sulle montagne russe - chiude in calo dello 0 - 23% : Milano, 2 ott., askanews, - Piazza Affari sulle montagne russe mentre l'Italia resta sorvegliata speciale e cresce la tensione sull'asse Roma-Bruxelles dopo la decisione di alzare al 2,4% del Pil il ...

Alta tensione sui mercati : lo spread chiude a quota 302 - Piazza Affari giù : Mentre il ministro dell'Economia Tria è tornato in anticipo da Lussemburgo per lavorare alla nota di aggiornamento del Def che Di Maio annuncia per domani in Parlamento, è attesa in serata ba Palazzo ...