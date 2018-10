“Pezzo di m… ” Insulti pesantissimi al Grande Fratello Vip 3 | lite furiosa Cosa sta

caffeinamagazine

: RT @EvantiAffeci: Adesso possono partire gli insulti: MAROTTA PEZZO DI MERDA! - SimoM95 : RT @EvantiAffeci: Adesso possono partire gli insulti: MAROTTA PEZZO DI MERDA! - NandoPiscopo1 : RT @EvantiAffeci: Adesso possono partire gli insulti: MAROTTA PEZZO DI MERDA! - EvantiAffeci : Adesso possono partire gli insulti: MAROTTA PEZZO DI MERDA! -

(Di mercoledì 3 ottobre 2018)Vip 3 Valerio Merola litiga con Maurizio Battista. E tra i due volano parole grosse. È durato giusto il tempo di una settimana l’idillo all’interno della casa più spiata d’Italia. Come spesso accade, però, subito dopo le prime nomination – con l’introduzione di quelle palesi a maggior ragione – ecco che gli equilibri interni iniziano a vacillare e a qualcuno saltano i nervi. Come nel caso di Merolone: l’ex conduttore televisivo non ha digerito la nomination di Maurizio Battista tanto da inveirgli contro e costringere il comico alle lacrime. Ma che Valerio Merola sia poco apprezzato all’interno della casa delVip 3 sembra indubbio. Anche Enrico Silvestrin, infatti, ha da ridire sull’atteggiamento di Merolone. “Non sei un esempio, non sei il maestro. Per me sei il male, il male dell’uomo, del ...