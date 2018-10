Peugeot 508 SW First Edition | classe ed eleganza in edizione limitata

Peugeot 508 SW First Edition - la serie limitata per chi non si accontenta [FOTO] : La Casa del Leone diffonde i primi dettagli della serie speciale a tiratura limitata “First Edition”, disponibile in sole 100 unità Basata sull’allestimento top di gamma GT, la serie speciale a tiratura limitata Peugeot 508 SW First Edition è disponibile in Italia in soli 100 esemplari e si distingue per caratteristiche esterne inedite: contorno della calandra nero lucido, cerchi in lega da 19” Augusta con vernice Grey Dustbicolore e ...

Peugeot - la svolta ibrida passa per 508 e 3008 : Zero Emission, Sport e Hybrid le altre modalità utilizzabili. Non manca la frenata rigenerativa e modalità "guida con un solo pedale", come l'effetto i-Booster, ovvero, un recupero d'energia dall'...

Peugeot 508 e 3008 Plug-in Hybrid : in arrivo nel 2019 : 6 La tendenza delle offerte commerciali automobilistiche, ormai è chiaro, è quella di elettrificare sempre più la gamma, a sfavore delle motorizzazioni tradizionali. Peugeot per il 2019 ha in serbo l'ingresso a listino delle versioni ibride dei modelli al vertice della propria gamma, 508 [VIDEO]berlina e SW e 3008. I powertrain differiranno per le potenze complessive e il tipo di trazione. La berlina e la famigliare avranno un solo ...

Peugeot 3008 Hybrid4 e 508 Hybrid - novità 'green' di Parigi : ... 100% elettrica, , all'efficacia delle 4 ruote motrici , Hybrid4, , alla potenza della modalità Sport e alla polivalenza della modalità Hybrid. La tecnologia è semplice e intuitiva, al servizio di ...

Peugeot - Nel 2019 le 3008 e 508 ibride plug-in : La transizione elettrica del gruppo PSA è iniziata già da tempo ma il 2019 sarà un vero e proprio anno di svolta. Nei prossimi mesi, infatti, i vari marchi del colosso francese lanceranno le prime motorizzazioni hybrid, dando il via a un processo d'elettrificazione che porterà all'introduzione di 15 modelli a batteria, sette dei quali saranno degli elettrici puri. I restanti otto saranno degli ibridi plug-in e sfrutteranno dei powertrain comuni ...

Da ONYX - EXALT e INSTINCT a Nuova Peugeot 508 : Il reveal di Nuova Peugeot 508 e Nuova 508 SW ha riscosso un grande successo di critica e di pubblico. Dietro a un design molto ricercato, in grado di coniugare dinamismo, eleganza e forte personalità, ci sono 6 anni di lavoro che si sono via via cristallizzati nelle concept car Peugeot ONYX, EXALT e INSTINCT. Con ONYX, […] L'articolo Da ONYX, EXALT e INSTINCT a Nuova Peugeot 508 sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, ...

Peugeot : dietro la nuova 508 la sintesi di cinque anni di concept-car : dietro un design molto ricercato, in grado di coniugare dinamismo, eleganza e forte personalità, ci sono cinque anni di...