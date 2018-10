Perché Apple ha deciso di potenziare il vostro vecchio Iphone

agi

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) C’è una trappola consumista nella quale siamo finiti in questi anni dalla quale è ora di uscire. La trappola riguarda tutti i prodotti tecnologici di consumo, ma in particolare i telefonini. Funziona così: compri un nuovo costosissimo smartphone, ti sembra perfetto, ma dopo qualche mese la batteria inizia a peggiorare le sue prestazioni rendendo necessario ricaricarla un paio di volte al giorno per non restare disconnessi. E quel che è peggio appena esce il nuovo modello, l’anno seguente, viene richiesto anche un aggiornamento del sistema operativo che misteriosamente fa calare ulteriormente le prestazioni del telefonino, rendendolo inusabile dopo appena un anno di vita. A quel punto è naturale sentire un impulso fortissimo di comprare subito il nuovo modello. Una trappola che ha riguardato un po’ tutti ma in particolare il ...