Per il Def problemi di coperture finanziarie Mancano i soldi | slitta il vertice

Manovra economica e deficit : Perché il 2 - 4% è troppo Per l'Italia? : Secondo le previsioni il tasso di inflazione sarà dell'1,5% circa, e la crescita dell'economia dell'1,1%. Con un deficit al 2,4% non è detto che il debito italiano possa scendere, mentre con un ...

Manovra : Tria 'dal 2020 riduzione deficit/Pil - 15 miliardi aggiuntivi Per investimenti' : 'Ci sarà un aumento contenuto del deficit nel 2019 rispetto al 2018 per poi gradualmente ridursi negli anni successivi': lo ha ha riferito il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, parlando della Manovra nel corso di un intervenendo a un convegno di ConfindusTria. 'Non mi pare si possa delineare un Governo dalla finanza molto allegra o da far saltare i ...

Nuovo vertice Per il Def - Tria : "Non è finanza allegra" : Il governo stringe sul Nadef, la nota di aggiornamento del Def che sarà presentata oggi alle commissioni parlamentari per il via libera di Camera e Senato entro il 10 ottobre.A Palazzo Chigi si tiene un Nuovo vertice tra Giuseppe Conte, i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio e i ministri Giovanni Tria e Enzo Moavero. Si tratta delle ultime riletture e messe a punto del documento che sarà poi trasmesso alle Camere."L'obiettivo del governo è ...

Nuovo vertice Per il Def - Tria : "L'obiettivo è la crescita" : Il governo stringe sul Nadef, la nota di aggiornamento del Def che sarà presentata oggi alle commissioni parlamentari per il via libera di Camera e Senato entro il 10 ottobre. A Palazzo Chigi si tiene un Nuovo vertice tra Giuseppe Conte, i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio e i ministri Giovanni Tria e Enzo Moavero. Si tratta delle ultime riletture e messe a punto del documento che sarà poi trasmesso alle Camere. "L'obiettivo del governo ...

Tria : rialzo deficit non sfascia i conti. Di Maio : reddito cittadinanza non Per spese immorali : Il ministro dell'Economia durante il suo intervento alla presentazione del rapporto `Dove va l'economia italiana e gli scenari di politica economica´ del Centro Studi di ConfindusTria ha precisato ...

Confindustria : manovra imponente - definire bene coPerture : Roma, 3 ott., askanews, - Se le coperture della manovra economica che si profila 'imponente' non saranno 'bene definite si rischia, ex post, un rapporto deficit/Pil più alto', nel lungo periodo, ...

Il governo cambia il Def e lo spread scende Deficit al 2 - 4% ma soltanto Per il primo anno : Mentre i due leader della maggioranza continuano ad attaccare i vertici europei, il governo è costretto a cambiare in fretta e furia il Def per calmare i mercati dopo una giornata in cui hanno preso nettamente le distanze dalla manovra. Risultato: lo spread apre in netta discesa

Manovra - ipotesi deficit al 2 - 4% solo Per il 2019 : scende lo spread a 284 punti : Il governo potrebbe modificare alcuni numeri del Def, in particolare il rapporto deficit/pil: Il 2,4% sarebbe mantenuto soltanto per il 2019 mentre già dal 2020 riprenderebbe la discesa. L'ipotesi potrebbe evitare all'Italia una bocciatura da parte dell'Europa e tranquillizzare i mercati. Lo spread si restringe a quota 284 punti.Continua a leggere

Deficit - quel piano del governo Per allentare la morsa della Ue : L'asticella del rapporto Deficit-Pil resta al 2,4% e il governo, su questo, "non arretra di un centimetro" ma "punta a una diminuzione del debito negli anni successivi grazie alla crescita che ci sarà e ai tagli agli sprechi". A tirare le somme al termine del vertice di maggioranza di ieri sulla manovra è il vicepremier Luigi Di Maio che anticipa anche che altri "dettagli saranno ulteriormente definiti questa mattina" nel corso di un vertice ...

