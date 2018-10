Pedofilia | arcivescovo Santiago non parla davanti ai giudici

Pedofilia : Australia; arcivescovo condannato - accusa fa appello : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Pedofilia : l'arcivescovo di Washington contestato in chiesa

Arcivescovo di Melbourne: "La pedofilia è un incontro spirituale con Dio attraverso il prete L' Arcivescovo di Melbourne, ovvero uno… L'articolo Arcivescovo di Melbourne: "La pedofilia è un incontro spirituale con Dio attraverso il prete proviene da Essere-Informati.it.

Pedofilia - prete lancia petizione online : “Chiedo le dimissioni dell’arcivescovo di Lione” : Un sacerdote francese, Pierre Vignon, ha lanciato una petizione su change.org per chiedere le dimissioni del cardinale di Lione, Philippe Barbarin, sotto processo per non aver denunciato gli abusi sessuali commessi nella sua diocesi: “Dimettervi da cardinale e da arcivescovo sarebbe certamente la morte civile, ma sareste finalmente all’altezza degli eventi”.Continua a leggere

Coprì casi di Pedofilia : ex arcivescovo di Adelaide ai domiciliari - : Condannato a 12 mesi per episodi di pedofilia che risalgono agli anni '70 dei quali sarebbe stato a conoscenza e che non avrebbe denunciato, Philip Wilson sconterà la pena a casa della sorella e potrà ...

Pedofilia : Australia; arcivescovo condannato - ai domiciliari

Australia : arcivescovo condannato per lo scandalo Pedofilia. Ma 'resta al suo posto' : Philip Wilson, di 67 anni, è diventato il più alto prelato cristiano al mondo a essere condannato per aver coperto un prete pedofilo

Arcivescovo Washington non è più cardinale per Pedofilia/ Ultime notizie : Papa Francesco accetta dimissioni : Il Papa ha accettato le dimissioni dell'ex Arcivescovo di Washington Theodore McCarrick, accusato di abusi sessuali nei confronti di minori, sospendolo da ogni esercizio(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 21:19:00 GMT)

Pedofilia - si dimette ex arcivescovo : 15.44 Papa Francesco ha accettato le dimissioni da cardinale di Theodore McCarrick,arcivescovo emerito di Washington, accusato di Pedofilia. Il Pontefice ha disposto anche la sua sospensione dall'esercizio di qualsiasi ministero pubblico, insieme all'obbligo di rimanere in una casa che gli verra' indicata, per una vita di preghiera e di penitenza, fino a quando le accuse di abusi a suo carico siano chiarite dal regolare processo canonico. Lo ...