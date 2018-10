Pd | Gene Gnocchi | “Calenda in piazza dopo 25 anni | l’ultima volta manifestò contro

Gene Gnocchi-Toninelli : “Senza di lui non sarei mai diventato ministro”. E svela il suo riferimento spirituale : Gene Gnocchi nei panni del ministro alle Infrastrutture, Danilo Toninelli, ha svelato durante la copertina a DiMartedì, in onda su La7, il proprio riferimento spirituale: “Senza di lui non sarei mai diventato ministro”. L'articolo Gene Gnocchi-Toninelli: “Senza di lui non sarei mai diventato ministro”. E svela il suo riferimento spirituale proviene da Il Fatto Quotidiano.

Gene Gnocchi a Conte : “Giuseppe - fai i casting per l’Isola dei famosi così diventi portavoce di Casalino” : Gene Gnocchi, nella consueta copertina satirica a DiMartedì, in onda su La7, si rivolge al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte: “Fai i casting per l’Isola dei famosi, così diventi portavoce di Casalino”. L'articolo Gene Gnocchi a Conte: “Giuseppe, fai i casting per l’Isola dei famosi così diventi portavoce di Casalino” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Gene Gnocchi è il ministro Toninelli : “Sono concentrato”. E su Miss Italia : “La nazionalizzeremo” : Con la nuova stagione di DiMartedì (La7) torna anche la copertina satirica di Gene Gnocchi che con la sua satira prende di mira il governo. In uno dei passaggi del suo intervento il comico ha vestito i panni del ministro per le Infrastrutture Danilo Toninelli che è intervenuto parlando di Miss Italia: “Ringrazio per la domanda. Ne approfitto per dire subito che noi cambieremo anche Miss Italia, basta con questo antico teatrino dove la ...

Matteo Salvini - furia sinistra di Gene Gnocchi : 'Va stanato...' / Video : Gene Gnocchi parla da uomo di sinistra ferito a Otto e mezzo : 'La sinistra ha bisogno di serietà, mi sono stufato delle battutine'. Secondo il comico di Fidenza, Salvini 'va stanato sui dati, sull'...

Gene Gnocchi contro Renzi : "Stufi delle sue battute"/ Video - il comico attacca il Pd : "Sinistra poco seria" : Gene Gnocchi contro Renzi: "Stufi delle sue battute". Ultime notizie Video, il comico ai microfoni di Otto e mezzo attacca il Pd: "Sinistra poco seria".(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 15:10:00 GMT)

Pd - Gene Gnocchi contro Renzi : “Ci siamo stufati delle sue battutine. Sinistra poco seria - smetta di fare solo ironia” : “La Sinistra non può continuare a fare battutine. Basta, ci siamo stufati delle battutine di Renzi“. Così Gene Gnocchi, ospite a Otto e mezzo su La7, sulla situazione del Pd e del centroSinistra. “Non sanno fare opposizione perché non l’hanno mai fatto. Qui si pone il tema della sopravvivenza del partito” ha rincarato la dose il fondatore ed ex direttore de Il Fatto Quotidiano, Antonio Padellaro. L'articolo Pd, Gene ...

Rinviati per maltempo i Moka Club e Gene Gnocchi a Gatteo Mare : Gatteo. E' stata rimandata, a causa delle pessime previsioni meteo, la serata Ferragosto Live. L'evento con il comico Gene Gnocchi e di seguito lo spettacolo live dei Moka Club e Fuochi Artificiali, ...