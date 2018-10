Pazienti con immunodeficienza | no a tagli su nostri centri

Tumori : al Pascale oltre 2000 Pazienti trattati con immunoterapia : L’immunoterapia “è un vero e proprio tsunami nella lotta contro il cancro e il Premio Nobel assegnato a James Allison e a Tasuku Honjo per i loro studi su questa arma fotografa la portata di questa rivoluzione. L’Italia ha contribuito in maniera decisiva alle ricerche che hanno permesso di rendere disponibili le terapie immunoterapiche ai pazienti colpiti da Tumori in fase molto avanzata. Basta pensare che all’Istituto ...

Malattie mentali - si riduconi i ricoveri se i Pazienti si aiutano tra loro : Le persone che soffrono di Malattie mentali hanno meno probabilità di avere delle ricadute se ricevono il supporto di pazienti che hanno vissuto lo stesso problema. Lo svela uno studio inglese pubblicato sulla prestigiosa rivista The Lancet, che mette in evidenza i benefici del counseling quando si curano le Malattie mentali. I soggetti affetti da queste patologie infatti traggono un beneficio dal contatto con altre persone che hanno superato e ...

“Ridisegniamo l’emofilia” - a Napoli confronto sui bisogni dei Pazienti : Assicurare un futuro più agevole alle persone afflitte da emofilia. È questo il tema principale dell’evento ‘Ridisegniamo l’emofilia’, il confronto tra pazienti, famiglie, associazioni, medici e istituzioni in corso all’hotel Excelsior di Napoli, organizzato nell’ambito della campagna promossa da Roche con il patrocinio di FedEmo e Paracelso. Un incontro che ha l’obiettivo di creare un dialogo per far emergere bisogni e aspettative delle ...

Epatite C : nuova stima sui Pazienti ancora da curare con diagnosi nota e non nota - potrebbero essere dai 270 ai 330.000 : Gli italiani con diagnosi nota di Epatite C e in attesa di essere curati sono nettamente diminuiti, ma secondo le stime aggiornate di EpaC onlus sono ancora circa 200.000 i pazienti da indirizzare verso una cura definitiva. A questi vanno sommati altri 100.000 pazienti (media 71-130.000) che ancora non hanno scoperto l’infezione (il cosiddetto sommerso). Queste sono le stime contenute nell’indagine “Epatite C: stima del numero di pazienti con ...

Tassi di gravidanza in Pazienti infertili portatrici di policistosi ovarica : confronto fra induzione ovulatoria con o senza inositolo : La sindrome dell’ovaio policistico (PCOS) è un’endocrinopatia che colpisce il 6-10% delle donne in età fertile. Nella sua patogenesi si è dimostrato un ruolo chiave del fattore metabolico, in particolare l’insulino-resistenza. Pertanto si sta diffondendo nella sua terapia l’uso dell’inositolo, un agente insulino-sensibilizzante che migliora l’attività dei recettori dell’insulina. Abbiamo voluto studiare l’effetto clinico dell’inositolo in ...

Melanoma : l’Europa approva la combinazione encorafenib e binimetinib in Pazienti con mutazione del gene BRAF : La Commissione Europea (EC) ha approvato la commercializzazione di encorafenib e binimetinib in combinazione per il trattamento di pazienti adulti con Melanoma inoperabile o metastatico con mutazione BRAFV600 determinata con test validato.1,2 La decisione della Commissione Europea sarà valida per tutti i 28 Stati membri dell’Unione Europea e per Liechtenstein, Islanda e Norvegia. “Siamo molto lieti di annunciare che i pazienti europei con ...

In Italia mancano 53mila infermieri. "Si gioca con la vita dei Pazienti" : Roma, i sindacati denunciano il blocco delle assunzioni che ha congelato il turnover negli ospedali e negli ambulatori territoriali. Studenti contro il numero chiuso nelle ammissioni ai corsi ...

Rapine a studi medici del Vesuviano con Pazienti sequestrati : tre arresti : I carabinieri della stazione di San Giorgio a Cremano hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa su richiesta della Procura di Napoli a carico di Felice Corteggio, 23 anni e ...

Linfomi : il 29 settembre a Palermo un’occasione di incontro e confronto tra Pazienti e medici : L’Associazione Italiana contro le Leucemie-Linfomi e Mieloma Onlus (AIL) ha organizzato per il 29 settembre un importante seminario, che offrirà una occasione di incontro e confronto tra pazienti e medici, e che sarà ospitato al Grand Hotel Et Des Palmes di Palermo. L’iniziativa vede coinvolta la Fondazione Italiana Linfomi (FIL) nel ruolo di partner scientifico, e nell’organizzarla ha avuto un ruolo importante la collaborazione della dottoressa ...

Leucemia linfoblastica acuta : dall’Europa l’approvazione dell’immunoterapia con blinatumomab per i Pazienti pediatrici : Amgen ha annunciato oggi che la Commissione Europea (CE) ha approvato l’estensione di indicazioni per BLINCYTO® (blinatumomab) in monoterapia per il trattamento di pazienti pediatrici di età pari o superiore a 1 anno con Leucemia linfoblastica acuta (LLA) da precursori delle cellule B, recidivante o refrattaria, positiva per CD19, negativa per il cromosoma Philadelphia, in recidiva dopo aver ricevuto almeno due precedenti terapie o in recidiva ...