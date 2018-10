Papa : superare clericalismo - radice di tanti mali nella Chiesa : Città del Vaticano, 3 ott., askanews, - Bisogna "superare con decisione la piaga del clericalismo" che "è una perversione ed è radice di tanti mali nella Chiesa". Così Papa Francesco nel discorso di ...

Papa chiede preghiere - superare divisioni : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 29 SET - "Il Santo Padre ha deciso di invitare tutti i fedeli, di tutto il mondo, a pregare il Santo Rosario ogni giorno, durante l'intero mese mariano di ottobre; e a unirsi così in comunione e in penitenza, come popolo di Dio, nel chiedere alla Santa Madre di Dio e a San ...

