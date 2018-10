Paolo Savona da distruttore a pontiere con l' Ue Difende la manovra | parla di

Paolo Savona pontiere in Ue. Difende la manovra - parla di "condono" e dimentica il reddito di cittadinanza : parla di "condono fiscale", proprio così, e dimentica il reddito di cittadinanza. Paolo Savona continua il suo tour europeo. Dopo l'incontro ieri con il presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani, oggi il ministro agli Affari Europei ha fatto la conoscenza degli eurodeputati italiani a Strasburgo. Prima, in mattinata, l'incontro a porte chiuse con i parlamentari europei di Lega e M5s. Nel pomeriggio l'incontro a porte aperte con gli ...

Paolo Becchi polverizza Giovanni Tria : 'Ecco cosa sarebbe successo con Paolo Savona al suo posto' : Per settimane Paolo Becchi ha parlato del 'golpetto di Sergio Mattarella '. Il divieto imposto dal Colle a Lega e M5s di proporre Paolo Savona come ministero dell'Economia. Alla fine, dopo giorni di caos, è diventato ministro sì, ma degli Affari Ue e i nodi sono venuti al pettine la scorsa settimana, con la telenovela Def .

Manovra - Paolo Savona contro Giovanni Tria : nel governo lo scontro sulle cifre - le possibili conseguenze : Il testo definitivo della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, quella in cui il governo mette per iscritto che intende aumentare il debito pubblico nei prossimi tre anni, ancora non c'è, nonostante sia stata approvata il 27 settembre a palazzo ...

Def - Paolo Savona sostituisce Giovanni Tria : 'Vi spiego la manovra - stabilità politica e di bilancio' : Ed è anche una risposta alle preoccupazioni sui conti espresse dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella , che si oppose proprio a Savona ministro dell'Economia rischiando di far saltare il ...

Paolo Savona e il complotto finanziario : 'L'Europa deve difenderci dallo spread e dagli speculatori' : Paolo Savona , ministro agli Affari Esteri, è favorevole alla manovra . Lo ha riferito durante un'intervista per la testata Rai Parlamento , in cui dichiara tutto il suo sostegno al governo ...

Paolo Savona - ministro ombra di Tria : Da quando è al governo, si è praticamente inabissato: poche interviste, esposizione pubblica ridotta al minimo. Ma quando scatta l'ora X, Paolo Savona c'è. Il ministro degli Affari Europei che a maggio Matteo Salvini voleva a tutti i costi alla guida del ministero del Tesoro, il nome sul quale Sergio Mattarella disse 'no' fino a mettere a rischio la nascita del governo gialloverde, è presente oggi a Palazzo Chigi nei ...

Le dichiarazioni di Paolo Savona : nessun conflitto sulla manovra : Il ministro per gli Affari Europei Paolo Savona intervistato da Lucia Annunziata durante la trasmissione televisiva Mezz’ora in più, in onda su Rai3, illustra senza giri di parole la sua idea di Europa. Il ministro non vuole creare inutili allarmismi e auspica che l’Europa intera riprendere la strada della crescita e del progresso, secondo lui troppo spesso bloccate da un’attenzione spasmodica ai vincoli di bilancio su target prefissati (come il ...

Sulla manovra non c'è nessun conflitto. Parola di Paolo Savona : L'Italia non è in rotta con l'Europa ma, se la dottrina dell'austerità non verrà attenuata, i rischi di una frattura ci sono. È uno dei passaggi dell'intervento del ministro agli Affari Europei, Paolo Savona, a "In mezz'ora in più", la trasmissione condotta da Lucia Annunziata su Rai 3, dove Savona ha illustrato il suo piano per far uscire l'Italia dalla crisi ...

Il numero magico del governo? Il 2% - di crescita - . Paolo Savona spiega come e perché : Paolo Savona comprende bene le regole della politica ed è comprensivo delle dichiarazioni dei leader della maggioranza. Ora però si tratta di avere un clima di fiducia. E per spiegare come stanno le ...

Paolo Savona - l'avvertimento drastico all'Europa : 'Se ci bocciano il bilancio - siamo pronti a tutti' : Il pericolo che dalla Commissione europea arrivi una sonora bocciatura alla prossima manovra di bilancio dell'Italia è sempre dietro l'angolo. Ipotesi alla quale il ministro degli Affari europei, ...

Paolo Savona - intervista di Senaldi : 'O si cresce o si collassa Cara Ue - fai tu i compiti' : 'Le voci sulle mie possibili dimissioni? Rappresentano le speranze, prive di fondamento, degli avversari, miei e del governo. Non posso passare il mio tempo a interessarmi di loro, ma posso dire che ...