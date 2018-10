Paolo Becchi e la truffa dello spread | ' Vi spiego perché per colpa dell' euro l' Italia è

Paolo Becchi polverizza Giovanni Tria : 'Ecco cosa sarebbe successo con Paolo Savona al suo posto' : Per settimane Paolo Becchi ha parlato del 'golpetto di Sergio Mattarella '. Il divieto imposto dal Colle a Lega e M5s di proporre Paolo Savona come ministero dell'Economia. Alla fine, dopo giorni di caos, è diventato ministro sì, ma degli Affari Ue e i nodi sono venuti al pettine la scorsa settimana, con la telenovela Def .

Paolo Becchi - la drammatica verità su Matteo Salvini e Luigi Di Maio : 'Non possono governare l'apparato' : Salvini sta dimostrando di saper essere un leader carismatico, di saper parlare direttamente alla gente, facendo un uso efficace e spregiudicato dei social network e dei mezzi di comunicazione ...

Paolo Becchi - la verità definitiva sul governo Lega-M5s : perché la gente sputa in faccia al Pd : In tanti si sono esercitati nel trovare una definizione al governo Lega-M5s, senza però mai centrare la vera essenza di questo esecutivo. C'è chi lo chiama populista, i detrattori razzista, per il ...

Paolo Becchi sbugiarda Sergio Mattarella : 'Di quali valori dell'Europa parla' : Non perde mai occasione per entrare a gamba tesa nelle vicende della politica. Il caso recente si è palesato al vertice del gruppo Arraiolos a Riga - che riunisce i presidenti di tredici Paesi Ue - ...

Paolo Becchi - la verità sulle sanzioni dell'Europa contro l'Ungheria : 'Così Orban spazzerà via l'Ue' : Il giorno dopo il voto dell'Europarlamento che dà il via alle sanzioni contro l'Ungheria di Viktor Orban , è il filosofo Paolo Becchi a mettere in guardia sul possibile scenario rischioso che quella ...

Giuseppe Conte - Paolo Becchi e il tragico sospetto sul premier : o sta frenando o ci sta fregando : Quando si perde la sovranità monetaria, inutile negarlo, si perde anche la libertà di poter fare determinate affermazioni soprattutto in materia di politica economica e monetaria. Per questo comprendiamo l' attuale strategia comunicativa del governo: toni bassi e parole accomodanti nei confronti dell' Europa.

Lega condannata - Paolo Becchi : 'Perché Silvio Berlusconi non aiuterà economicamente Matteo Salvini' : Assalto giudiziario o meno, oggi Matteo Salvini e la Lega sono al verde. E secondo Paolo Becchi il segretario 'ha tre possibili strade da percorrere'. 'La prima ovviamente è quella di fare ricorso', ...

Lega condannata - Paolo Becchi furioso : 'Sentenza politica e infondata - i giudici vogliono distruggerla' : Una decisione politica, giuridicamente infondata, che mira alla distruzione della #Lega nel momento di massimo consenso popolare. pic.twitter.com/Mge7pKY8qM — Paolo Becchi, @pBecchi, 6 settembre 2018 ...

Paolo Becchi - i 49 milioni della Lega : 'Perchè Salvini in tribunale può vincere' : Che certa magistratura in Italia faccia politica non è una novità. Dopo essersi accanita per anni contro Berlusconi ora tocca a Salvini e al suo partito. Sotto inchiesta come ministro per aver cercato di bloccare l' immigrazione clandestina,...

Matteo Salvini indagato - Paolo Becchi : 'Basta parole - cosa deve fare subito il governo con il pm' : Ma la politica non si fa solo col consenso, e ora si apre un nuovo terreno di scontro. Aver tenuto i migranti per più giorni a bordo della Diciotti ha scatenato la magistratura, la quale ha aperto ...

Paolo Becchi - l'allarme rosso : perché con il ministro Tria l'Italia non reggerà l'attacco finanziario : ... che lo stesso Tria dice che verranno scrupolosamente osservate? Ed ecco il gioco delle tre tavolette del ministro dell' economia. Da un lato vorrebbe intervenire sul cuneo fiscale rivedendo a ...

Paolo Becchi - la profezia sulla fine del governo Lega-M5s : 'Vi spiego perché durerà a lungo' : Come in una sorta di sport estivo, l'esercizio più diffuso è quello di pronosticare la fine prematura del governo Lega-M5s. Pronostici che si scontrano con la realtà dei fatti, come racconta il prof. Paolo Becchi in un'...

Paolo Becchi avverte Matteo Salvini : a Marcello Foa in Rai non si deve rinunciare : A Foa non si rinuncia. Dopo che Pd e sodali hanno fatto della Rai carne di porco, non vediamo perché Salvini e Di Maio debbano rinunciare ad avere all'interno della Tv pubblica una persona perbene, ...

Paolo Becchi - inchiesta sulla Lega : perché non sta in piedi e quel trucchetto usato dai giudici : I partiti di governo furono spazzati via dalla scena politica nel giro di appena un anno e mezzo. L'obiettivo era quello di consentire ai post-comunisti di andare al governo del Paese. Dopo la caduta ...